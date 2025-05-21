США — Финляндия в 1/4 финала ЧМ-2025 — жди войны? На самом деле всё предсказуемо!

Чемпионат мира по хоккею — 2025, который проходит в Дании и Швеции, уже в самом разгаре. Определились все участники плей-офф, дальше будет только интереснее. В четверг, 22 мая, состоится матч 1/4 финала ЧМ-2025 США — Финляндия. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:20 мск. Ещё только первый раунд, а уже такая вывеска!

Ставки на матч ЧМ по хоккею — 2025 США — Финляндия 22 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение американской команде. Сделать ставку на победу сборной США в основное время предлагается с коэффициентом 1.79, что приблизительно составляет 55% вероятности. Победа сборной Финляндии по итогам трёх периодов оценивается в 3.60 — около 27% вероятности.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.70. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.68.

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею США — Финляндия (22.05.2025)

Подходит начинающий беттор к опытному перед четвертьфинальной встречей сборных США и Финляндии на чемпионате мира и просит на её примере рассказать, в чём заключается нюанс. Всё довольно просто. Американцы выиграли шесть из семи матчей на групповом этапе и вышли в плей-офф. Финны, в свою очередь, тоже выиграли шесть из семи матчей на групповом этапе и вышли в плей-офф. Но есть нюанс!

Пять из шести побед команды американца Райана Варсофски на групповом этапе получились разгромными, а ещё ей удалось в двух случаях сыграть «на ноль». Недооценили соперника лишь однажды, когда обыграли сборную Норвегии со счётом 6:5 только благодаря голу в овертайме. А единственное поражение пришлось на феноменальную сборную Швейцарии (0:3).

В общем срезе сборная США по-прежнему остаётся одним из претендентов на победу. Оборона, как правило, в порядке, пропускает редко. Атака смотрится особенно ярко. В последнем матче группового этапа «звёздно-полосатые» играли со сборной Чехии (5:2) и нанесли 56 бросков в створ (23-15-18). Внушительно? Очень. А ведь чехи — действующие чемпионы!

Подопечные финского специалиста Антти Пеннанена, в свою очередь, больше двух шайб за игру на групповой стадии смогли забросить только два раза. Когда с трудом дожали сборную Франции (4:3 ОТ) и деклассировали сборную Словении (9:1), которая в принципе выступила провально. Так что опасной атаку Суоми назвать язык не поворачивается.

Кроме того, финны не очень хорошо сыграли с грандами. Сборной Швеции (1:2) уступили, а сборную Канады (2:1 Б) победили только в серии буллитов. Вратарская линия хороша, защитники опекают внимательно. Однако благодаря этому самому нюансу, то есть более мощной атаке, сборная США должна пройти в следующий раунд плей-офф. А заодно и отомстить за прошлые чемпионаты мира, когда финны доставляли неудобства.

Ставка: США обыграют Финляндию за 1.79.