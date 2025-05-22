Экспресс с коэффициентом 12.3: США выбивают Финляндию, Бобровский — стена

А на Криштиану Роналду давят со всех сторон.

Финал Лиги Европы отгремел, готовимся к уикенду, когда футбольные клубы закроют свой сезон. А пока затишье, можно обратить внимание на НХЛ и чемпионат мира по хоккею. Авторы «Чемпионата» собрали специальный экспресс на события, которые состоятся сегодня, 22 мая, а также рано утром 23 мая.

Прогноз на матч «Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак»

«Аль-Ахли» уверенно выиграл пять из шести последних матчей чемпионата Саудовской Аравии. Уступил на выезде «Аль-Шабабу» (1:3). Реабилитировался после поражения быстро — разгромил «Аль-Холуд» (4:1). Финиширует в топ-3, если выиграет оставшиеся два матча, а «Аль-Кадисия» и «Аль-Наср» потеряют очки.

Норовят оставить Криштиану Роналду без Лиги чемпионов АФК экс-форвард «Брентфорда» Айван Тони и бывший нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез. На двоих в 32 встречах чемпионата Саудовской Аравии они забили 29 мячей — практически половину всех голов команды.

«Аль-Иттифак», в свою очередь, спокойно доигрывает сезон и планомерно готовится к следующему. Глобальных целей уже не стоит. Мотивации мало. К чести команды то, что она лишь один раз за этот период пропустила больше двух мячей. «Аль-Ахли» забивает много, но не настолько. Поэтому наиболее оптимальным вариантом для ставки видится П1 + ТМ 3.5 мяча.

Прогноз на матч США — Финляндия

Пять из шести побед команды американца Райана Варсофски на групповом этапе получились разгромными, а ещё ей удалось в двух случаях сыграть «на ноль». Недооценили соперника лишь однажды, когда обыграли сборную Норвегии со счётом 6:5 только благодаря голу в овертайме. А единственное поражение пришлось на феноменальную сборную Швейцарии (0:3).

В общем срезе сборная США по-прежнему остаётся одним из претендентов на победу. Оборона, как правило, в порядке, пропускает редко. Атака смотрится особенно ярко. В последнем матче группового этапа «звёздно-полосатые» играли со сборной Чехии (5:2) и нанесли 56 бросков в створ (23-15-18). Внушительно? Очень. А ведь чехи — действующие чемпионы!

Подопечные финского специалиста Антти Пеннанена, в свою очередь, больше двух шайб за игру на групповой стадии смогли забросить только два раза. Когда с трудом дожали сборную Франции (4:3 ОТ) и когда деклассировали сборную Словении (9:1), которая в принципе выступила провально. Так что опасной атаку Суоми назвать язык не поворачивается. Американцы должны идти дальше.

Прогноз на матч «Каролина» — «Флорида»

Сергей Бобровский крепко выручает партнёров на протяжении всего плей-офф. За 14 матчей он оформил два шат-аута, больше четырёх шайб пропустил всего один раз. Настолько хорош, что вышел в единоличные лидеры сезона в Кубке Стэнли среди вратарей по количеству выигранных матчей, а также вошёл в список претендентов на «Конн Смайт Трофи». Пожалуй, звено ключевое и незаменимое.

«Каролина» была хороша на своём льду в четвертьфинальной серии с «Вашингтоном». Во-первых, нейтрализовала Александра Овечкина. Во-вторых, активно пользовалась своими моментами. Однако «Флорида» — действующий чемпион. Это совсем другой уровень. И выездные матчи она проводит по-чемпионски. Спросите у «Торонто Мэйпл Лифс», который проиграл два последних домашних матча с общим счётом 2:12.

Судя по всему, во второй игре серии продолжится супердуэль Свечникова и Бобровского, однако пока что вратарь выглядит более уверенно. К слову, у «Пантерз» есть преимущество перед «Харрикейнз» и в истории очных встреч. С учётом последней теперь в активе шесть побед в 10 матчах. С таким голкипером гости смогут рассчитывать на новый успех, ведь он делает разницу.

Экспресс на спорт 22 мая 2025 года

Ставка 1: победа «Аль-Ахли» в матче с «Аль-Иттифаком» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.

победа «Аль-Ахли» в матче с «Аль-Иттифаком» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.55. Ставка 2: США обыграют Финляндию за 1.79.

США обыграют Финляндию за 1.79. Ставка 3: «Флорида» победит «Каролину» за 2.70.

Общий коэффициент: 2.55 х 1.79 х 2.70 = 12.3.