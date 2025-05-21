«Краснодар» опять не справится, ЦСКА заберёт бронзу. Чего ждать от финиша РПЛ

24 мая в РПЛ наступит развязка. Восемь матчей начнутся в одно время, 16:30 мск. И они определят многое. В первую очередь наступит развязка в чемпионской гонке. Кроме того, мы узнаем обладателя бронзовых медалей. Ну и вторую команду, которая сыграет в стыках. Или не сыграет, если «Химки» не пройдут лицензирование. Но это тема, далёкая от спорта. Изучаем расклады букмекеров и делаем прогноз на итоговое расположение команд.

«Краснодар» пока первый. Но дежавю никто не отменял

Как и в прошлом году, всё решится в последнем туре. «Краснодар» снова лидирует, его отрыв от «Зенита» — одно очко. Но по личным встречам команда Мурада Мусаева уступает, поэтому задача для неё на финальный тур формулируется так — нужно набрать не меньше очков в сравнении с петербуржцами. А победа гарантирует чемпионство.

Правда, победу одержать будет непросто. Как и год назад, «быки» играют с мотивированным «Динамо». Во-первых, бело-голубые борются за третье место, шансы у них не потеряны. Во-вторых, Ролан Гусев вполне может стать полноценным главным тренером. Победа в последнем туре точно подкрепит его позиции. Так что мотивации москвичам не занимать.

«Зенит» же на этом фоне сыграет дома с «Ахматом». Клуб из Грозного уже не избежит стыковых матчей, так что мотивирован меньше. Да, петербуржцы выглядели не лучшим образом в последних встречах, но сомнений в их победе, в общем-то, нет.

Букмекеры дают на чемпионство краснодарцев коэффициент 1.65, а на «Зенит» — 2.25. С учётом уровня соперников, не самой длинной обоймы южан и огромного давления, есть резон взять очередное чемпионство зенитовцев. Да, вряд ли это кого-то обрадует, кроме болельщиков из Санкт-Петербурга. Ну а куда деваться?

Борьба за третье место: всё в руках ЦСКА

Продолжается и борьба за бронзу. У ЦСКА и «Динамо» по 56 очков, но армейцы выше по личным встречам. У «Спартака» 54 очка, шансы ещё не потеряны.

В общем-то, всё в руках команды Марко Николича. Да, ЦСКА на небольшом спаде, однако задача не такая сложная — победить дома «Пари НН». Правда, нижегородцы ещё надеются избежать стыковых матчей, будут упираться. Но класс команд несопоставим, да и своё поле должно сыграть за армейцев. Коэффициент на их бронзу — 1.30.

Интересно, что букмекеры совсем не верят в «Динамо», на бело-голубых дают котировку 7.00. Так невероятна победа в Краснодаре? Не думаем. Даже на «Спартак» коэффициент ниже — 6.50. Красно-белым нужно победить «Химки» и ждать осечек от соперников. Кажется, Деян Станкович и компания и сами не слишком верят в такой расклад. Так что здесь без сенсаций — ЦСКА должен забирать бронзовые медали.

А что внизу?

Ясность пока только в тех клубах, которые покинут лигу напрямую — это «Факел» и «Оренбург». Да и здесь возможны варианты, если «Химки» не получат лицензию. Но мы такие варианты рассматривать не будем, спорт превыше всего.

Не сможет вылезти из зоны стыков «Ахмат». Вопрос только в месте, которое займут грозненцы. А на вторую нерадостную позицию претендуют «Пари НН» (27 очков), махачкалинское «Динамо» (28), «Химки» (29) и даже «Крылья Советов» (30).

Пожалуй, чуть проще будет махачкалинцам, которые примут немотивированный «Ростов», и «Крыльям», которые гостят в Воронеже. «Пари НН» играет с ЦСКА, а «Химки» – со «Спартаком». Здесь будет сложно и тем, и другим, но у нижегородцев ситуация сложнее, ведь у них меньше всех очков. Букмекеры на исход этой гонки ставки не принимают, однако мы отправим в стыки «Пари НН», исходные данные у них хуже всех.

Как и в прошлом году, РПЛ держит в напряжении до самого конца. В субботу узнаем ответы на все вопросы!