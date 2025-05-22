Качать Конте! День, когда «Наполи» снова возьмёт скудетто

В конце этой недели завершится сезон многих европейских футбольных стран. Особое внимание следует уделить чемпионату Италии, ведь здесь сохранилась чемпионская интрига. В пятницу, 23 мая, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоится матч 38-го тура Серии А «Наполи» — «Кальяри». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Параллельно с этим пройдёт встреча «Комо» — «Интер».

Коэффициенты на матч Серии А «Наполи» — «Кальяри» 23 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.19, что приблизительно составляет 84% вероятности. Победа «Кальяри» оценивается в 18.0 — около 5% вероятности. Поставить на ничейный исход можно за 7.70.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.22. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 или 3:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч 38-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Кальяри» (23.05.2025)

Итальянская Серия А — один из немногих топовых европейских чемпионатов, где имя победителя неизвестно до последнего тура. Перед завершающим уикендом на скудетто претендуют два клуба — «Наполи» и «Интер». Любопытно, что расписание сделано соответствующим образом. Оба соперника проведут свои матчи в один день и в одно время.

«Наполи» в каком-то смысле повезло. Во-первых, неаполитанский клуб не принимает участие в других соревнованиях, а потому мог полностью сосредоточиться на внутренней арене и чемпионской гонке. Во-вторых, ему достался более простой календарь. За два последних месяца — ни одного соперника из топ-7. Отсюда классная форма.

Неаполитанцы выиграли четыре из шести прошлых туров чемпионата Италии. Забуксовали только недавно, сыграв вничью с «Дженоа» (2:2) и «Пармой» (0:0). Должное отдать стоит как минимум за две вещи: выдающуюся оборону (лишь два пропущенных на данном отрезке) и нацеленность на результат (отсутствие поражений). Разумеется, и «Кальяри» проиграть они не должны.

«Кальяри» при Клаудио Раньери давал бой всем, но в нынешнем сезоне клуб лихорадит. Такая же болезнь и на финише. С 12 апреля провёл шесть матчей в Серии А, в четырёх из которых потерпел поражение. Лишь в двух выиграл. Но надо сказать, что добыл очки во встречах с такими же аутсайдерами, как он сам. С другой стороны, теперь вылет не грозит, поскольку ниже 17-го места точно не упадёт.

Почему это важно? Потому что мотивация станет ключевым фактором в предстоящем матче. «Наполи» уже добился выхода в Лигу чемпионов на следующий сезон, но скудетто — единственный шанс на трофей. Такое упускать нельзя. При определённом раскладе устроит даже ничья, однако лучше не искушать судьбу, спокойно добыть три очка и уйти на заслуженный «золотой» отдых. Сопернику же ничего уже не нужно.

У подопечных Антонио Конте, который вложил в этот сезон всего себя, лучшие оборонительные показатели на своём поле в Серии А. Пропустили только 13 мячей за 18 матчей. Соперник же плох вдали от дома: 18 встреч, 10 поражений, 16 забитых и 26 пропущенных мячей. При таких раскладах победа неаполитанцев всухую смотрится логично. Также не стоит ожидать много голов, ведь одной стороне уже ничего не надо, а другая будет действовать осторожно.

Ставка: «Наполи» победит «Кальяри» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.