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Комо — Интер, прогноз на матч Серии А, 23 мая 2025 года, смотреть онлайн, трансляция, ставки и коэффициенты, таблица, счёт

«Комо» — «Интер». Какое ещё скудетто? Впереди финал Лиги чемпионов
Алексей Анисимов
«Комо» — «Интер»: прогноз на матч Серии А
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У «нерадзурри» есть дела поважнее борьбы с «Наполи».

Розыгрыш сезона-2024/2025 в чемпионате Италии подошёл к концу. На этой неделе пройдут заключительные встречи. Среди прочих интересно будет посмотреть на битву за скудетто. В пятницу, 23 мая, на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо состоится матч 38-го тура Серии А «Комо» — «Интер». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Параллельно с этим пройдёт матч «Наполи» — «Кальяри».

Коэффициенты на матч Серии А «Комо» — «Интер» 23 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.66, что приблизительно составляет 60% вероятности. Победа «Комо» оценивается коэффициентом 4.90 — около 20% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Наиболее вероятный счёт — 1:1 или 2:1 в пользу гостей.

Прогноз на матч 38-го тура чемпионата Италии «Комо» — «Интер» (23.05.2025)

Италия — Серия А . 38-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Комо
Комо
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» борется за скудетто с «Наполи» с самого начала сезона. По ходу розыгрыша вперёд вырывалась то одна, то другая команда. Пыталась составить конкуренцию ещё «Аталанта», но незадолго до финиша она отстала. Перед заключительным туром ситуация в таблице следующая. Миланский клуб занимает второе место, отставая от лидирующих неаполитанцев на одно очко.

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Фактически «нерадзурри» должны победить и надеяться, что конкуренты потеряют очки в параллельном матче с «Кальяри». Мягко говоря, в этом есть некоторые сомнения. Во-первых, «нерадзурри» под конец сезона стали всё чаще ошибаться. Игра на несколько фронтов отняла очень много сил. В пяти последних турах Серии А выиграли только дважды.

Во-вторых, подопечные Симоне Индзаги умудрились оставить позади «Барселону» и выйти в финал Лиги чемпионов, где сыграют с «ПСЖ» уже через неделю. То есть, как ни крути, важнейший матч последних лет будет сидеть в голове. К противостоянию с парижанами надо подойти без травм. Эти мысли могут отразиться на качестве футбола в предстоящей встрече.

Третья причина, по которой «Интер» рискует отдать очки «Комо», – сам «Комо». Под руководством Сеска Фабрегаса клуб поднялся из Серии В и в уходящем сезоне Серии А показал себя крайне достойно. Мало того, что забрался в топ-10, так ещё и разогнался под конец. Выиграл в шести из восьми предыдущих туров при четырёх победах всухую и двух ничьих. Очень достойно.

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Кроме того, подопечные Фабрегаса в последнее время хороши на своём поле, в то время как команда Симоне Индзаги выиграла только два из шести предыдущих выездных матчей в чемпионате Италии. Конечно, мотивации у скромного выходца из Серии В уже нет, но доставить неудобства и пощекотать нервы хозяева явно могут. Тем более что «Интеру» сейчас куда важнее подготовиться к финалу ЛЧ.

Ставка: победа «Комо» в матче с «Интером» с форой (+1) за 1.79.

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