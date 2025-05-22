«Зенит» — «Ахмат». Вся надежда на «Динамо»

В РПЛ — заключительные матчи! 24 мая состоится встреча 30-го тура чемпионата России, в которой «Зенит» примет «Ахмат». Она пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Зенит» — «Ахмат» 24 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.28, что составляет приблизительно 78% вероятности. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 12.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.25.

В то же время аналитики считают, что матч «Зенит» — «Ахмат» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» (24.05.2025)

Настала кульминация сезона Российской Премьер-Лиги. Если «Краснодар» не сможет победить московское «Динамо», у «Зенита» появится шанс стать чемпионом. Кровь из носу нужно обыгрывать грозненский «Ахмат». Раньше у петербуржцев часто возникали проблемы с этим соперником.

Последние несколько лет Сергей Семак основательно подготавливает подопечных к матчам с «Ахматом». Недонастрой устраняется на корню. Сине-бело-голубые выиграли все пять предыдущих очных встреч, хотя три из них проходили в Грозном. Интригой здесь и не пахнет.

Тем более что «Ахмат» сейчас не в лучшей форме. Команда выдала шикарную беспроигрышную серию после зимнего перерыва, но поражение от «Локомотива» в Кубке России уничтожило веру грозненцев в свою неуязвимость. Они отдали три из пяти предыдущих матчей чемпионата России. А два других завершились вничью.

Встреча заключительного тура первенства для команды Сергея Ташуева мало что решает. Покинуть зону стыков они всё равно не смогут ни при каких раскладах. Зато ротация состава поможет сохранить силы ведущих футболистов на стыковые встречи с соперником из Первой лиги.

Заключить пари на П1 + ТМ 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. В победе «Зенита» не возникает сомнений, но вряд ли будет слишком много голов. Петербуржцы пропускают меньше всех в лиге, однако и с результативностью ладят с переменным успехом.

Сине-бело-голубые чаще всех в РПЛ создают голевые моменты, но регулярно подводит реализация. Только в одной из пяти предыдущих встреч чемпионата России смогли забить больше одного гола — в матче с «Пари НН» (2:1), который в 29 встречах первенства пропустил 52 мяча. Это один из худших показателей в лиге.

Ставка: победа «Зенита» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.18.