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Краснодар — Динамо М, 24 мая 2025 года, прогноз на матч РПЛ, смотреть онлайн, ставки и коэффициенты, трансляция, счёт, таблица

«Зенит» наконец-то свергнут! Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва
Михаил Коробов
«Краснодар» — «Динамо» М: прогноз на матч РПЛ
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В РПЛ появится новый чемпион – впервые за семь лет.

В РПЛ — заключительный день! 24 мая состоится матч 30-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» примет московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Ozon». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Москва 24 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.90, что составляет приблизительно 52% вероятности. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Краснодар» — «Динамо» Москва получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.

Прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» Москва (24.05.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» в шаге от чемпионства. Команда Мурада Мусаева выросла ментально относительно прошлого сезона. Вопрос только в том, хватит ли выработанных качеств для того, чтобы не ударить в грязь лицом в решающей встрече? Лёгкой она точно не будет. Соперник серьёзный.

Во встрече предыдущего тура первенства «быки» с большим трудом победили уже лишившийся шансов сохранить прописку в элитном дивизионе «Оренбург» (2:1). Вполне вероятно, страдать придётся и в предстоящем матче. Полного доминирования какой-то одной из команд не будет точно.

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Ведущие футболисты «Краснодара» в прекрасной форме. Главное, чтобы нервы не подкачали. Опасен в этом плане лучший бомбардир «быков» Джон Кордоба. Может вспылить и оставить команду в меньшинстве. Впрочем, если всё будет складываться удачно, этого не произойдёт.

Московское «Динамо» настроено крайне серьёзно. Заменивший Марцела Личку на посту главного тренера клуба Ролан Гусев после победы над «Акроном» обратился к подопечным с мотивирующими словами. Заявил, что нельзя позволить «Краснодару» стать чемпионом в матче с ними.

Впрочем, наличие хорошего настроя у бело-голубых ещё ни о чём не говорит. Мотивационные слова не помогли избежать вылета из Кубка России. Краснодарцы показывают футбол более высокого уровня, чем московское «Динамо». Заключить пари на П1 можно с коэффициентом 1.90.

Рекордное число болельщиков придёт на стадион, чтобы поддержать в решающем матче любимую команду. Краснодарцы потеряли очки лишь четыре раза в этом сезоне на своём поле (три ничьих и одно поражение) при 10 победах. У них просто нет права подвести фанатов в этот раз.

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Примечательно, что лучше «быков» дома в чемпионате России выступает как раз московское «Динамо». А вот в гостях бело-голубые чувствуют себя неуверенно. Выиграли всего лишь 5 из 14 выездных встреч первенства. Не упусти своё счастье, команда Мусаева!

В прошлом сезоне всё также решалось в заключительном туре. Как раз краснодарцы лишили московское «Динамо» трофея, одержав победу на своём поле со счётом 1:0. Желание москвичей отомстить подогревает интригу, однако вряд результат этой очной встречи будет другим. Фактор домашнего стадиона даёт «быкам» большое преимущество.

Ставка: победа «Краснодара» за 1.90.

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