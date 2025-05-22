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ЦСКА — Пари НН, прогноз на матч РПЛ 24 мая 2025, ставки и коэффициенты, онлайн-трансляция, результат, счёт, смотреть, таблица

ЦСКА — «Пари НН». Будничная бронза и подготовка к Кубку России
Михаил Коробов
ЦСКА — «Пари НН»: прогноз на матч РПЛ
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Марко Николич закончит чемпионат России в топ-3.

В чемпионате России — заключительный 30-й тур! 24 мая среди прочих состоится матч ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ ЦСКА — «Пари НН» 24 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.49, что составляет приблизительно 67% вероятности. Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 7.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50.

В то же время аналитики считают, что матч ЦСКА — «Пари НН» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

Прогноз на матч 30-го тура чемпионата России ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» (24.05.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мирного исхода с «Локомотивом» (2:2) красно-синим хватило для того, чтобы удержаться на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. Если подопечные Марко Николича победят нижегородцев, то станут обладателями бронзовых медалей.

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Беспроигрышная серия армейцев в РПЛ насчитывает 13 встреч. И ещё они могут выиграть Кубок России. Через неделю в Суперфинале встретятся с «Ростовом». Не исключено, что Николич побережёт силы ведущих футболистов на решающую игру. С другой стороны, времени на восстановление и подготовку предостаточно. Вряд ли ротация будет основательной.

Исход предстоящей встречи легко предсказуем. Взять П1 + ТМ 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Нижегородцы мотивированы закончить сезон за пределами зоны стыков. Отставание от махачкалинского «Динамо» и «Химок» небольшое, однако есть пара нюансов.

«Пари НН» — явный аутсайдер. Команда проиграла 8 из 13 предыдущих матчей чемпионата России. Во всех пяти встречах подопечные Виктора Гончаренко добывали очки дома. Белорусский специалист может начинать готовить нижегородцев к стыковым встречам.

Высокой результативности от предстоящего матча точно ждать не стоит. Во-первых, реже ЦСКА в лиге пропускает только «Зенит». Во-вторых, и забивают армейцы нечасто. В среднем за встречу в РПЛ отгружают всего 1,5 гола, что является самым низким показателем среди располагающихся в топ-6 клубов.

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В-третьих, нижегородцы в последнее время стали скоординированнее действовать в обороне. Только в одном из семи предыдущих матчей чемпионата России пропустили больше двух голов — во встрече с «Локомотивом» (0:3). Проверяем будничную победу армейцев и «низ» по голам. Им ещё к Суперфиналу Кубка России готовиться.

Ставка: победа ЦСКА + тотал меньше 4.5 мяча за 1.78.

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