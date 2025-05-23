Экспресс с коэффициентом 8.73: битва за скудетто в Серии А и бенефис Мамардашвили

Вот и настало то время, когда в европейских топовых чемпионатах наступает заключительный тур. В некоторых странах программа растянута на несколько дней. В итальянской Серии А и испанской Примере именно так.

Прогноз на матч «Наполи» — «Кальяри»

«Наполи» в каком-то смысле повезло. Во-первых, неаполитанский клуб не принимает участие в других соревнованиях, а потому мог полностью сосредоточиться на внутренней арене и чемпионской гонке. Во-вторых, ему достался более простой календарь. За два последних месяца — ни одного соперника из топ-7. Отсюда классная форма.

Неаполитанцы выиграли четыре из шести последних матчей в чемпионате Италии. Забуксовали только недавно, сыграв вничью с «Дженоа» (2:2) и «Пармой» (0:0). Должное отдать стоит как минимум за две вещи: выдающуюся оборону (лишь два пропущенных на данном отрезке) и нацеленность на результат (отсутствие поражений). Разумеется, и «Кальяри» проиграть они не должны.

«Кальяри» при Клаудио Раньери давал бой всем, но в нынешнем сезоне клуб лихорадит. Такая же болезнь и на финише. С 12 апреля провёл шесть матчей в Серии А, в четырёх из них потерпел поражение. При этом аутсайдер плох на выезде. У подопечных же Антонио Конте, который вложил в этот сезон всего себя, лучшие оборонительные показатели на своём поле в Серии А. Должны победить.

Прогноз на матч «Бетис» — «Валенсия»

«Валенсия» — очень упрямый и неуступчивый соперник. Первую половину сезона команда провела ужасно. Однако, выбравшись из кризиса, набрала отменный ход. Проиграла всего-навсего 3 из 16 предыдущих матчей Примеры. Поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице. Достойно, если учитывать все проблемы.

Солидный вклад в успех внёс арендованный у «Ливерпуля» 24-летний вратарь Георгий Мамардашвили. Только в 3 из 16 последних матчей чемпионата Испании он пропустил больше одного мяча. Заключить пари на тотал меньше 2.5 мяча предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25. Не сомневайтесь — Мамардашвили выступит если не с максимальной концентрацией, то близко к этому.

А вот Мануэлю Пеллегрини ещё нужно думать о том, чтобы лидеры подошли к финалу Лиги конференций с полным запасом сил. Вполне вероятно, тренер «Бетиса» прибегнет к ротации. Вряд ли много игрового времени выделит Иско и Антони. Плюсик к уверенности в том, что встреча не получится результативной.

Прогноз на матч «Комо» — «Интер»

Фактически «нерадзурри» должны победить и надеяться, что конкуренты потеряют очки в параллельном матче с «Кальяри». Мягко говоря, в этом есть некоторые сомнения. Во-первых, «Интер» под конец сезона стал всё чаще ошибаться. Игра на несколько фронтов отняла очень много сил. В пяти последних турах Серии А победил только дважды.

Во-вторых, подопечные Симоне Индзаги умудрились оставить позади «Барселону» и выйти в финал Лиги чемпионов, где сыграют с «ПСЖ» уже через неделю. То есть, как ни крути, важнейший матч последних лет будет сидеть в голове. К противостоянию с парижанами надо подойти без травм. Эти мысли могут отразиться на качестве футбола в предстоящей встрече.

Третья причина, по которой «Интер» рискует отдать очки «Комо», – сам «Комо». Под руководством Сеска Фабрегаса клуб поднялся из Серии В и в уходящем сезоне Серии А показал себя крайне достойно. Мало того, что забрался в топ-10, так ещё и разогнался под конец. Выиграл шесть из восьми последних матчей при четырёх победах всухую и двух ничьих. Очень достойно.

Экспресс на футбол 23 мая 2025 года

Ставка 1: «Наполи» победит «Кальяри» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.

«Наполи» победит «Кальяри» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17. Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Бетис» — «Валенсия» за 2.25.

тотал меньше 2.5 мяча в матче «Бетис» — «Валенсия» за 2.25. Ставка 3: победа «Комо» в матче с «Интером» с форой (+1) за 1.79.

Общий коэффициент: 2.17 х 2.25 х 1.79 = 8.73.