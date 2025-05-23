«Динамо» Мх — «Ростов». Альба готовится к Суперфиналу Кубка России

Классно, когда работает молодёжь. Только на результативности это сказывается.

24 мая состоится матч 30-го тура чемпионата России, в котором махачкалинское «Динамо» примет «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в городе Каспийск. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Ростов» 24 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу махачкалинского «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Динамо» Махачкала — «Ростов» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Ростов» (24.05.2025)

Махачкалинское «Динамо» расположилось на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Чтобы исключить вероятность попасть в зону стыков, надо обыгрывать «Ростов». Может хватить и уже набранных очков, но почему бы не попробовать набрать больше? И на душе спокойнее будет.

На последнем отрезке сезона результаты у подопечных Хасанби Биджиева просели, однако это всё из-за тяжёлого календаря. На встречу заключительного тура наверняка настроятся по-особенному. Немаловажно, что она пройдёт в Махачкале. Не разочаровать родных болельщиков — дополнительный стимул.

Дома махачкалинское «Динамо» проиграло только 6 из 14 матчей в текущем сезоне РПЛ. Только в двух из них пропустило больше одного гола. Совсем маловероятно, что игра с «Ростовом» получится результативной. Встреча в первом круге завершилась со счётом 0:0.

Для ростовчан матч с махачкалинским «Динамо» не так важен и принципиален. Из середины турнирной таблицы РПЛ они уже никуда не денутся. Ротация поможет Джонатану Альбе сохранить побольше сил на Суперфинал Кубка России, который состоится через неделю после заключительного тура первенства.

Нет причин, чтобы испанский специалист не стал выделять игровое время молодёжи и футболистам ротации. В последнее время он активно раздаёт шансы проявить себя. В матче предыдущего тура чемпионата России с «Зенитом», например, предоставил 90 минут 19-летнему Алексею Колтакову.

Несмотря на ротацию, «Ростов» сохранил боеспособность и уступил петербуржцам всего-навсего со счётом 0:1. По итогам 29-го тура Российской Премьер-Лиги жёлто-синие стали лучшим клубом по вкладу молодых игроков. Джонатан Альба заготавливает отличную почву на следующий сезон.

Заключить пари на ТМ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Слаженность в обороне у махачкалинцев отличная, но вот с результативностью постоянно проблемы. Не хватает атакующей мощи. Если ростовчане от петербуржцев пропустили только один мяч, то от подопечных Биджиева тем более вряд ли получат больше. Не исключено, что опять будет 0:0.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.