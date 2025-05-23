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Акрон — Локомотив, прогноз на матч РПЛ 24 мая 2025, смотреть, ставки и коэффициенты, онлайн-трансляция, результат, счёт

«Акрон» — «Локомотив». Дзюба сведёт с Галактионовым счёты
Михаил Коробов
«Акрон» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ
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Железнодорожники — фавориты? Как бы не так!

24 мая состоится матч 30-го тура чемпионата России, в котором тольяттинский «Акрон» примет московский «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Акрон» — «Локомотив» 24 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Акрона» предлагается с коэффициентом 2.65, что составляет приблизительно 37% вероятности. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.50 — в районе 40% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

В то же время аналитики уверены, что матч «Акрон» — «Локомотив» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.44.

Прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Акрон» — «Локомотив» (24.05.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» заканчивает сезон на мажорной ноте. Ниже девятого места в турнирной таблице РПЛ уже точно не спустится. Отличный результат для первого сезона в элитном дивизионе страны. Заур Тедеев заслуживает особой похвалы. Идеи тренера оказались не только приятными на слух, но и эффективными.

На протяжении всего сезона команда из Тольятти показывала красивый, динамичный футбол с уклоном в атаку. Такой стиль предполагает повышенный риск пропустить. В 29 встречах чемпионата России подопечные Тедеева 51 раз вынимали мяч из сетки собственных ворот, что является одним из худших показателей в лиге.

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Компенсировал этот недостаток «Акрон» приличной результативностью. В среднем за встречу в РПЛ забивал 1,3 мяча. В прекрасном расположении духа заканчивает сезон лидер атаки тольяттинцев Артём Дзюба. По итогам 29-го тура он стал лучшим нападающим по количеству успешных действий в штрафной площади соперника.

А на встречу с «Локомотивом» у 36-летнего нападающего определённо будет особый настрой. В прошлом сезоне нападающий выступал за железнодорожников. Покинул команду без тёплых чувств. Дзюба утратил доверие тренерского штаба Михаила Галактионова и перестал получать игровое время. Зато заново обрёл себя в «Акроне».

«Локомотив» же ко встрече заключительного тура чемпионата России подходит с разочарованием. Была у москвичей возможность побороться за медали, но они её бездарно упустили. Опустились на шестое место в турнирной таблице первенства, с которого уже никуда не денутся.

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Впрочем, напоследок «Локомотив» решил красиво хлопнуть дверью. Беспроигрышная серия в РПЛ насчитывает пять матчей. В матче предыдущего тура железнодорожники сыграли вничью с ЦСКА. Московское дерби завершилось со счётом 2:2. Скорее всего, много голов будет и в этот раз. Как минимум по одному разу сможет отличиться каждая из сторон.

У «Локомотива» результативность ещё лучше, чем у «Акрона». В среднем за встречу в чемпионате России подопечные Галактионова забивают 1,6 гола. В то же время они регулярно допускают позиционные ошибки в обороне и часто пропускают. В 29 встречах первенства получили 40 мячей. Вот и сложился пазл. Так что Дзюба сможет передать привет.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.74.

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