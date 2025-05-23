«Рубин» — «Оренбург». Рахимов помешает Слишковичу хлопнуть дверью

Сезон-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге подошёл к концу. 24 мая состоится матч 30-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» примет «Оренбург». Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Рубин» — «Оренбург» 24 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Рубина» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно составляет 49% вероятности. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 3.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Рубин» — «Оренбург» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.

Прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Рубин» — «Оренбург» (24.05.2025)

Сезон для «Рубина» сложился вполне неплохо. Команда финиширует на седьмой строчке в турнирной таблице вне зависимости от результата предстоящей встречи. Это не значит, что у подопечных Рашида Рахимова нет мотивации. Тренер сохраняет её в раздевалке при любых условиях.

Секрет успеха Рахимова — железная дисциплина. Специалист требует от подопечных полной концентрации и самоотдачи в каждой встрече. Да, порой его прагматизм чрезмерен. Не всегда футбол казанцев динамичен и приятен глазу. Нередко выставляют «автобус» и сушат игру.

Однако самое главное — есть результат. Несмотря на сложный календарь, «Рубин» выиграл три из шести предыдущих матчей чемпионата России. Все три поражения потерпел на выезде. Уступил московскому «Динамо» (1:3), «Краснодару» (1:2) и подгоняемым борьбой за выживание «Химкам» (2:3).

С оренбуржцами серьёзных проблем возникнуть не должно. Несмотря на желание избежать вылета в Первую лигу, подопечные Владимира Слишковича не смогли выиграть ни одного из четырёх последних матчей первенства. На данном отрезке у них два поражения и две ничьих. Пошли на понижение в классе.

После поражения от «Краснодара» (1:2) боснийский специалист заявил, что вылет из РПЛ не даёт игрокам повод опускать руки. Благодаря Слишковичу оренбуржцы неплохо прибавили на последнем отрезке сезона. Стали показывать более качественный футбол. Однако на решение всех проблем времени не хватило. Помешали кадровые потери, а также моральная тяжесть выездов.

Кстати, оренбуржцы набрали меньше всех очков в чемпионате России в гостях, проиграли 11 из 14 встреч. В то же время «Рубин» только шесть раз не победил на своём поле — четыре поражения и две ничьих. Исход предстоящего матча предугадать совсем нетрудно.

Ставка: победа «Рубина» за 2.02.