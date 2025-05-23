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Спартак — Химки, 24 мая 2025 года, смотреть онлайн, прогноз на матч РПЛ, прямая трансляция, ставки и коэффициенты на футбол

«Спартак» — «Химки». Последнее туше Станковича в сезоне
Алексей Анисимов
«Спартак» — «Химки»: прогноз на матч РПЛ
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Спокойно доиграть химчане не дадут.

Российская Премьер-Лига добралась до заключительного тура, матчи которого по традиции пройдут в один день и в одно время. Среди прочих в субботу, 24 мая, друг с другом сыграют московский «Спартак» и подмосковные «Химки». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Спартак» — «Химки» 24 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.34, что приблизительно составляет 74% вероятности. Победа «Химок» оценивается в 8.80 — около 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче «Спартак» — «Химки». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74. Наиболее вероятный счёт — 2:0 или 2:1 в пользу хозяев.

Прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» (24.05.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что общего между «Спартаком», который уже точно финиширует в пятёрке лучших чемпионата России, и «Химками», которые до сих пор рискуют провалиться в зону стыковых игр? За последние четыре матча первенства они добыли только по одной победе. Причём синхронно, в 29-м туре. Москвичи на выезде оказались сильнее «Крыльев Советов» (2:0), а «Химки» дома в волевом стиле одолели «Рубин» (3:2).

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Отличие заключается в том, что «Спартак» параллельно отвлекался на подвиги в Кубке России. Правда, «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов в итоге уступил, хотя играл на своём поле и имел какое-то сумасшедшее преимущество по ударам в сторону и створ ворот. В остальном же оба соперника нестабильно проводят концовку сезона. И если у химчан свои проблемы, то к москвичам особенные вопросы.

Красно-белые расстались с Гильермо Абаскалем, потратили много денег на трансферы и договорились с Деяном Станковичем. А по итогу — плюс-минус те же результаты. Проваленную весну не получится исправить победой над скромным и проблемным аутсайдером. Хотя понятно, что они будут стараться в любом случае.

Букмекеры ожидают результативный футбол в предстоящем матче. Вот только в гол «Химок» верят не так сильно. А зря! Химчане, конечно, сталкиваются с испытаниями, крайне нестабильны и часто проигрывают, но свою норму знают. За девять прошлых туров чемпионата России остались без забитого мяча только раз — на выезде у «Зенита» (0:1). В остальных восьми матчах отличились 12 раз. Это опасно.

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Опасно для «Спартака», который давно забыл, как побеждать всухую и разгромно. Разумеется, если оставить за скобками последний матч с «Крыльями Советов», которые остались в меньшинстве уже на 10-й минуте, а доигрывали встречу вообще вдевятером почти целый тайм. В общем, хозяева — фавориты, должны победить. Но выйти сухими из воды у них не получится. Что-то вроде 2:1 или 3:1 в их пользу здесь можно будет увидеть.

Ставка: «Спартак» обыграет «Химки» + обе забьют за 2.80.

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