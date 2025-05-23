Прощальный матч Анчелотти и Модрича. Прогноз на «Реал» — «Реал Сосьедад»

Пришло время, когда надо завершить клубный футбольный сезон. В чемпионате Испании добрались до заключительного 38-го тура. В субботу, 24 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч «Реал» — «Реал Сосьедад». Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск. Результат никому не сделает погоды, но встреча должна получиться интересной.

Коэффициенты на матч Примеры «Реал» — «Реал Сосьедад» 24 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.46, что приблизительно составляет 68% вероятности. Победа «Реала Сосьедад» оценивается в 6.80 — 14% вероятности. Ничейный исход можно найти за 5.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче заключительного тура. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу хозяев.

Прогноз на матч 38-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Реал Сосьедад» (24.05.2025)

Мадридский «Реал» этот сезон себе в копилку занести явно не сможет. Выиграл Суперкубок УЕФА, но на этом — всё. Из Лиги чемпионов вылетел, финалы Кубка Испании и Суперкубка Испании отдал «Барселоне», в чемпионской гонке отстал незадолго до заключительного тура. Бороться в предстоящем матче фактически не за что, ведь со второго места клуб никуда не денется.

Да и кем бороться? Джуд Беллингем дисквалифицирован, а Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Давид Алаба, Эдуарду Камавинга и Дани Карвахаль тоже отсутствуют. Кроме того, есть вопросы по Браиму Диасу, Родриго и Винисиусу Жуниору. Это очень серьёзный список. Килиан Мбаппе, конечно, проводит шикарный дебютный сезон, учитывая его голевые подвиги. Но в одиночку тащить сложно.

При этом на носу клубный чемпионат мира и работа с новым тренерским штабом. Вряд ли «сливочные» будут выкладываться на полную и рисковать выбыть из-за травм. Однако матч с «Реалом Сосьедад» всё равно должен получиться интересным. Прежде всего потому, что он станет прощальным для Карло Анчелотти и Луки Модрича в Ла Лиге. Итальянский тренер оправляется в сборную Бразилии, а с хорватским футболистом не стали продлевать контракт, он уйдёт после клубного чемпионата мира.

После рокового матча с «Барселоной» (3:4) в 35-м туре чемпионата Испании «Реал» одержал две победы — над «Мальоркой» (2:1) и «Севильей» (2:0). Как видно, с реализацией есть определённые проблемы. Забивают футболисты не так много на финише. Если учитывать потери, с которыми команда подходит к заключительному туру, вряд ли стоит ждать голевой парад и на этот раз.

Дело ещё в том, что «Реал Сосьедад», при всей своей проблемности в уходящем сезоне, показывает относительно надёжный футбол. За 37 туров испанской Примеры команда пропустила только 44 мяча. В ответной встрече 1/2 финала Кубка Испании в апреле очная встреча с «Реалом» завершилась в дополнительное время вничью со счётом 4:4. Однако история противостояний не пестрит подобными результатами.

Едва ли стоит ждать много голов и в этот раз. Мадридский «Реал» постарается выиграть и достойно проводить своих легенд. В его победе сомнений нет. «Реал Сосьедад» сам готовится к перестройке, финишный отрезок проводит плохо, да и тоже уже ни на что не претендует. Вот только никаким разгромом здесь и не пахнет. Победа мадридцев со счётом 2:0 выглядит логичнее. Бороться больше не за что ни одной из сторон, а класс выше у хозяев.

Ставка: «Реал» победит «Реал Сосьедад» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.70.