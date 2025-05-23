Звёздный час Сафонова! «ПСЖ» разомнётся перед Лигой чемпионов в финале Кубка Франции

24 мая состоится финал Кубка Франции, в котором сыграют «ПСЖ» и «Реймс». Встреча пройдёт в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и начнётся в 22:00 мск. Прямую трансляцию этой игры можно будет посмотреть на телеканале «Старт».

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Букмекеры в своих прогнозах однозначно считают фаворитом «ПСЖ», на победу команды Луиса Энрике в основное время можно сделать ставку за 1.13. Шансы «Реймса» оценили в 21.00, а на ничью по итогам 90 минут матча дают 8.50.

На победу парижан с учётом возможной серии пенальти можно заключить пари с котировкой 1.05, а вероятность успеха «Реймса» оценили в 11.00.

Аналитики считают, что финал получится результативным, на ТБ 2.5 гола дают коэффициент 1.40, а обратный исход идёт за 3.00. На то, что обе команды забьют, можно сделать ставку за 3.00.

Прогноз на финал Кубка Франции «ПСЖ» — «Реймс» (24.05.2025)

Для «ПСЖ» настал решающий момент сезона. Чемпионат Франции для команды Луиса Энрике давно превратился в формальность по обеспечению титула. Взяли его парижане досрочно, но и добрых туров 10 перед этим могли играть в режиме энергосбережения — конкуренции не было.

Однако сейчас шутки в сторону. Потому что есть шанс сделать требл и тем самым провести лучший сезон в истории клуба. Для этого нужно взять Кубок Франции и Лигу чемпионов. Выиграть два финала с разницей в неделю. И, прямо скажем, задача посильная. Уж первая часть её точно.

Всё дело в том, что «Реймс» в его текущем состоянии для «ПСЖ» ну никак не конкурент. Нет, конечно, много можно говорить, что в одной конкретной встрече может случиться всё что угодно, но… Слишком уж плох аутсайдер в последнее время.

Да и в принципе «Реймсу» сейчас не особо до финала. Дело в том, что клуб откровенно завалил финиш сезона и завершил чемпионат в Лиге 1 на 16-м месте. А значит, играет стыковые матчи за право остаться в элите против «Метца». Первый, кстати, уже состоялся. Там 1:1 — и перспективы не прояснились. Состав у команды не такой глубокий, в конце сезона сыграть три важнейшие встречи подряд на пределе сил очень сложно. А дела у команды плохи. Уже пять матчей подряд «Реймс» не может победить, забив всего два гола. Как тут обыгрывать «ПСЖ»?

Для парижан же график максимально комфортный. Сейчас взять Кубок Франции и потом получить полноценную неделю на подготовку к главному матчу сезона — финалу Лиги чемпионов с «Интером». Наверняка Луис Энрике даже прибегнет к ротации, благо состав глубокий. В частности, все мы ждём появления в воротах Матвея Сафонова, всё-таки в Кубке именно он был основным вратарём.

Ну и на что здесь ставить? Победа «ПСЖ» сомнений не вызывает, однако коэффициент мизерный. Фора тоже вещь опасная, ведь, достигнув комфортного преимущества, парижане могут начать экономить силы. Пожалуй, возьмём здесь сухую победу «ПСЖ». Коэффициент достойный — 1.85. Оборона у подопечных Энрике допускает ошибки, но и «Реймс» в последних матчах очень плох в атаке. Ну и верим в Матвея Сафонова. Он должен сыграть «на ноль» и поднять над головой Кубок Франции!

Ставка: «ПСЖ» победит и не пропустит за 1.85.