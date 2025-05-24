Экспресс на 30-й тур РПЛ с коэффициентом 227.1

Сегодня, 24 мая, Российская Премьер-Лига завершит сезон-2024/2025. По традиции все матчи 30-го тура начнутся в одно время — 16:30 мск. Авторы «Чемпионата» составили специальный экспресс на заключительный тур с общим коэффициентом 227.1.

Прогноз на матч «Акрон» — «Локомотив»

«Акрон» заканчивает сезон на мажорной ноте. Ниже девятого места в турнирной таблице РПЛ уже точно не спустится. Отличный результат для первого сезона в элитном дивизионе страны. Компенсировал плохую оборону тольяттинский клуб приличной результативностью. В среднем за встречу в РПЛ забивал 1,3 мяча.

«Локомотив» же к встрече заключительного тура чемпионата России подходит с разочарованием. Была у москвичей возможность побороться за медали, но они её бездарно упустили. Зато результативность у железнодорожников лучше, чем у «Акрона». В среднем за встречу в чемпионате России забивают 1,6 гола. Вот и получается, что ждём много голов в обе стороны.

Прогноз на матч «Динамо» Мх — «Ростов»

Для ростовчан матч с махачкалинским «Динамо» не так важен и принципиален. Из середины турнирной таблицы РПЛ они уже никуда не денутся. Ротация поможет Джонатану Альбе сохранить побольше сил на Суперфинал Кубка России, который состоится через неделю после заключительного тура первенства.

Заключить пари на ТМ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Слаженность в обороне у махачкалинцев отличная, но вот с результативностью постоянно проблемы. Не хватает атакующей мощи. Если ростовчане от петербуржцев пропустили только один мяч, то от подопечных Биджиева тем более вряд ли получат больше. Не исключено, что опять будет 0:0, как в первом круге.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат»

Настала кульминация сезона Российской Премьер-Лиги. Если «Краснодар» не сможет победить московское «Динамо», у «Зенита» появится шанс стать чемпионом. Кровь из носу нужно обыгрывать грозненский «Ахмат». Шансы хорошие, ведь сине-бело-голубые выиграли все пять предыдущих очных встреч, хотя три из них проходили в Грозном. Интригой здесь и не пахнет.

Заключить пари на П1 + ТМ 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. В победе «Зенита» не возникает сомнений, но вряд ли будет слишком много голов. Петербуржцы пропускают меньше всех в лиге, однако и с результативностью ладят с переменным успехом. Только в одной из пяти предыдущих встреч чемпионата России смогли забить больше одного гола — в матче с «Пари НН» (2:1).

Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» М

«Краснодар» — в шаге от чемпионства. Команда Мурада Мусаева выросла ментально относительно прошлого сезона. Вопрос только в том, хватит ли выработанных качеств для того, чтобы не ударить в грязь лицом в решающей встрече? Лёгкой она точно не будет. Соперник серьёзный. Однако шансы свергнуть «Зенит» с трона есть.

Лучше «быков» дома в чемпионате России выступает как раз московское «Динамо». А вот в гостях бело-голубые чувствуют себя неуверенно. Выиграли всего лишь 5 из 14 выездных встреч первенства. А потому, с учётом того, что ведущие футболисты краснодарцев в прекрасной форме, логично ждать их победы. Главное, чтобы нервы не подкачали.

Прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург»

Сезон для «Рубина» сложился вполне неплохо. Команда финиширует на седьмой строчке в турнирной таблице вне зависимости от результата предстоящей встречи. Это не значит, что у подопечных Рашида Рахимова нет мотивации. Тренер сохраняет её в раздевалке при любых условиях. Секрет успеха Рахимова — железная дисциплина и игра на результат. К слову, есть все шансы закончить победой.

«Оренбург» набрал меньше всех очков в чемпионате России в гостях, проиграв 11 из 14 встреч. В то же время «Рубин» только шесть раз не победил на своём поле — четыре поражения и две ничьих. Исход предстоящего матча предугадать совсем нетрудно. Несмотря на сложный календарь, казанский клуб выиграл три из шести предыдущих матчей чемпионата России, а поражения в остальных случаях терпел на выезде.

Прогноз на «Спартак» — «Химки»

Букмекеры ожидают результативный футбол в предстоящей встрече. Вот только в гол «Химок» верят не так сильно. А зря! Химчане, конечно, сталкиваются с испытаниями, крайне нестабильны и часто проигрывают, но свою норму знают. За девять прошлых туров чемпионата России остались без забитого мяча только раз — на выезде у «Зенита» (0:1). В остальных восьми матчах отличились 12 раз. Это опасно.

Опасно для «Спартака», который давно забыл, как побеждать всухую и разгромно. Разумеется, если оставить за скобками последний матч с «Крыльями Советов», которые остались в меньшинстве уже на 10-й минуте, а доигрывали встречу вообще вдевятером почти целый тайм. В общем, хозяева — фавориты, должны победить, чтобы хоть как-то исправиться за вылет из Кубка России. Но выйти сухими из воды у них не получится.

Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН»

Мирного исхода с «Локомотивом» (2:2) красно-синим хватило для того, чтобы удержаться на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. Если подопечные Марко Николича победят нижегородцев, то станут обладателями бронзовых медалей. Беспроигрышная серия армейцев в РПЛ насчитывает 13 встреч. И ещё они могут выиграть Кубок России. А потому настроение должно быть рабочее.

Исход предстоящей встречи легко предсказуем. Взять П1 + ТМ 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. «Пари НН» — явный аутсайдер. Команда проиграла 8 из 13 предыдущих матчей чемпионата России. Во всех пяти встречах подопечные Виктора Гончаренко добывали очки дома. Высокой результативности от предстоящего матча точно ждать не стоит. Во-первых, реже ЦСКА в лиге пропускает только «Зенит». Во-вторых, и забивают армейцы нечасто.

Прогноз на матч «Факел» — «Крылья Советов»

«Крылья Советов» получили лицензию на проведение встреч в Российской Премьер-Лиге. Отрыв от зоны стыков составляет три очка, а конкуренты возятся между собой, поэтому за прописку можно не переживать. Последние три матча команда проиграла, но в недавнем со «Спартаком» сильно помешали два удаления.

«Факел» — явный аутсайдер первенства, который уже точно покинет РПЛ. Пропускает он не так много, а вот реализация подводит плюс-минус всегда. Рассчитывать на победу в заключительном туре будет сложно, хотя и стыдиться за встречу с нестабильными «Крыльями Советов» тоже не придётся. Много голов не предвидится.

Экспресс на матчи 30-го тура чемпионата России 24 мая 2025 года

Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Акрон» — «Локомотив» за 1.74.

обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Акрон» — «Локомотив» за 1.74. Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Динамо» Мх — «Ростов» за 1.82.

тотал меньше 2.5 мяча в матче «Динамо» Мх — «Ростов» за 1.82. Ставка 3: победа «Зенита» в матче с «Ахматом» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.18.

победа «Зенита» в матче с «Ахматом» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.18. Ставка 4: победа «Краснодара» в матче с «Динамо» М за 1.90.

победа «Краснодара» в матче с «Динамо» М за 1.90. Ставка 5: победа «Рубина» в матче с «Оренбургом» за 2.02.

победа «Рубина» в матче с «Оренбургом» за 2.02. Ставка 6: «Спартак» обыграет «Химки» + обе забьют за 2.80.

«Спартак» обыграет «Химки» + обе забьют за 2.80. Ставка 7: победа ЦСКА в матче с «Пари НН» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.78.

победа ЦСКА в матче с «Пари НН» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.78. Ставка 8: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Факел» — «Крылья Советов» за 1.72.

Общий коэффициент: 1.74 х 1.82 х 2.18 х 1.90 х 2.02 х 2.80 х 1.78 х 1.72 = 227.1.