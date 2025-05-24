Сафонов поднимает Кубок Франции, «Реал» прощается с Анчелотти: экспресс на футбол

Сегодня, 24 мая, состоится множество футбольных матчей в европейских первенствах. Самые эмоциональные — это когда про трофеи или расставание с кем-то. Встречи «ПСЖ» — «Реймс» в финале Кубка Франции и «Реал» — «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании подходят под это описание.

Прогноз на матч «Реал» — «Реал Сосьедад»

Мадридский «Реал» этот сезон себе в копилку занести явно не сможет. Выиграл Суперкубок УЕФА, но на этом — всё. Из Лиги чемпионов вылетел, финалы Кубка Испании и Суперкубка Испании отдал «Барселоне», в чемпионской гонке отстал незадолго до заключительного тура. Бороться в предстоящей встрече фактически не за что, ведь со второго места клуб никуда не денется. Да и кем бороться, когда многие лидеры недоступны по разным причинам?

При этом на носу клубный чемпионат мира и работа с новым тренерским штабом. Вряд ли «сливочные» станут рисковать. Но матч с «Реалом Сосьедад» всё равно должен получиться интересным. Прежде всего потому, что он станет прощальным для Карло Анчелотти и Луки Модрича в Ла Лиге. Итальянский тренер оправляется в сборную Бразилии, а с хорватским футболистом не стали продлевать контракт, он уйдёт после клубного чемпионата мира.

После рокового матча с «Барселоной» (3:4) в 35-м туре реализация мадридцев просела. Забивают не так много. Если учитывать потери, с которыми команда подходит к заключительному туру, вряд ли стоит ждать голевой парад и теперь. «Реал Сосьедад», при всей своей проблемности в уходящем сезоне, показывает относительно надёжный футбол. «Реал» должен выиграть за счёт класса, однако «Сосьедад» избежит разгрома.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Реймс»

Кубок Франции . Финал Кубок Франции . Финал 24 мая 2025, суббота. 22:00 МСК ПСЖ Париж Не начался Реймс Реймс Кто победит в основное время? П1 X П2

Шутки в сторону, потому что у «ПСЖ» есть шанс сделать требл и тем самым провести лучший сезон в истории клуба. Для этого нужно взять Кубок Франции и Лигу чемпионов. Выиграть два финала с разницей в неделю. И, прямо скажем, задача посильная. Уж первая часть её точно. Сами по себе парижане хороши: стабильны, ловко варьируют состав. Может, выпадет честь Матвею Сафонову защищать ворота.

Кроме того, дело в том, что «Реймс» в его текущем состоянии для «ПСЖ» ну никак не конкурент. Нет, конечно, много можно говорить, что в одной конкретной встрече может случиться всё что угодно, но… Слишком уж плох аутсайдер в последнее время. Да и в принципе ему сейчас не особо до финала. Откровенно завалил финиш сезона и завершил чемпионат на 16-м месте. Значит, готовится к стыкам за право остаться в элите с «Метцем».

Победа «ПСЖ» сомнений не вызывает, однако коэффициент мизерный. Фора тоже вещь опасная, ведь, достигнув комфортного преимущества, парижане могут начать экономить силы. Пожалуй, возьмём здесь сухую победу «ПСЖ». Коэффициент достойный — 1.85. Оборона у подопечных Энрике допускает ошибки, но и «Реймс» в последних матчах очень плох в атаке.

Экспресс на футбол 24 мая 2025 года

Ставка 1: «Реал» победит «Реал Сосьедад» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.70.

«Реал» победит «Реал Сосьедад» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.70. Ставка 2: «ПСЖ» победит в финале Кубка Франции и не пропустит за 1.85.

Общий коэффициент: 2.70 х 1.85 = 4.99.