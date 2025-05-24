«Ноттингем Форест» — «Челси». Кто сказал, что Лига чемпионов даётся легко?

25 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Англии, в котором «Ноттингем Форест» примет «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Челси» 25 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.20, что примерно равно 45% вероятности. Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Челси» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ноттингем Форест» — «Челси» (25.05.2025)

На днях «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» разыграли путёвку в Лигу чемпионов в финале Лиги Европы. Встреча «Ноттингем Форест» и «Челси» не менее интересна. Даже более. Соперники на протяжении всего сезона показывали более зрелищный и качественный футбол, чем финалисты Лиги Европы.

«Ноттингем Форест» стал одной из главных сенсаций года. Да, на последнем отрезке подопечные Нуну Эшпириту Санту сбавили темпы, стали реже набирать очки. Выиграли только две из семи предыдущих встреч чемпионата Англии. Спустились на седьмое место в турнирной таблице первенства.

Тем не менее у «Ноттингем Форест» по-прежнему неплохие шансы добыть путёвку в Лигу чемпионов. Получит клуб её при совокупности двух условий. Первое — если победит «Челси». Второе — если «Астон Вилла» или «Ньюкасл» потеряют очки. Ничейный результат «лесников» не устроит. Так что будут играть строго на победу.

«Челси» тоже позарез нужны три очка. Если не одолеют «Ноттингем Форест», а «Астон Вилла» победит «Манчестер Юнайтед», будут вытеснены из топ-5 АПЛ. Впрочем, «аристократы» постабильнее, чем «лесники». Они проиграли только одну из восьми предыдущих встреч чемпионата Англии. Уступили «Ньюкаслу» (0:2) в гостях.

Вроде бы поражение всего одно, но оно сильно напрягает. Выездной фактор оказывает большое давление на подопечных Энцо Марески. Далеко не всегда у футболистов получается с ним совладать. «Челси» выиграл только 7 из 18 матчей чемпионата Англии в гостях. А «Ноттингем Форест» всего лишь четыре раза в этом сезоне АПЛ уступил на своём поле.

Фаворита выявить невозможно. Всё будет зависеть от настроя и самоотдачи футболистов, а также от изобретательности и хитрости тренеров. Определиться с вариантом для ставки нелегко. Можно проверить ТМ 2.5 мяча с коэффициентом 2.25. Редко принципиальные важные встречи получаются результативными. Соперники стараются сохранять предельную концентрацию на протяжении всех 90 минут.

На последнем отрезке сезона «Ноттингем Форест» и «Челси» стали более прагматичны. Только 3 из 10 предыдущих встреч АПЛ с участием «аристократов» получились результативными. Причём в двух из трёх случаев они выступали дома. Ждём упорную, вязкую игру строго по счёту. Будет очень интригующе и интересно.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.25.