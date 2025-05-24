«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Унаи Эмери отвоюет Лигу чемпионов

25 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 25 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.75, что примерно равно 57% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» (25.05.2025)

Многие скажут, что «Манчестер Юнайтед» опозорился, уступив в финале Лиги Европы «Тоттенхэму» (0:1). Есть в этом значительная доля правды. Пропустили до ужаса глупый гол, а затем не хватило качества и желания для перелома хода игры. Однако где-то манкунианцы смотрелись неплохо, где-то — совсем немного не хватило везения.

В любом случае подопечные Рубена Аморима провалили сезон. Остались без еврокубков, в чемпионате Англии финишируют неподалёку от зоны вылета. К встрече заключительного тура первенства подходят с севшей батарейкой и эмоционально раздавленными в лепёшку. Никому такого желать не стоит.

Безвыигрышная серия «красных дьяволов» в АПЛ насчитывает восемь встреч (два мирных исхода и шесть поражений). Тем временем «Астон Вилла» выиграла восемь из девяти предыдущих матчей внутреннего первенства. Досадно уступила лишь «Манчестер Сити» (1:2), пропустив на 90+4-й минуте.

Подопечные Унаи Эмери расположились на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. Если победят «Манчестер Юнайтед», могут подняться в зону Лиги чемпионов. Главное — чтобы «Челси», «Ньюкасл» или «Манчестер Сити» потеряли очки. У конкурентов соперники более сложные, чем «красные дьяволы». Шансы есть.

Заключить пари на П2 можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. На последнем отрезке сезона бирмингемцы играют просто превосходно. Быстро выбираются из обороны в атаку, создают много моментов, практически не допускают позиционных ошибок.

С «Манчестер Юнайтед» совершенно другая история. Безыдейность в атаке, плохая культура паса, плюс часто подводит реализация. Абсолютно не похожи манкунианцы на один из самых титулованных клубов Англии. Совершенно точно летом его ждут перемены. Не исключено, что и Аморим будет отправлен в отставку. Но это уже не касается Эмери.

Ставка: победа «Астон Виллы» над «Манчестер Юнайтед» за 1.75.