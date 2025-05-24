«Торино» — «Рома». Спасибо за всё, Клаудио Раньери!

25 мая состоится матч 38-го тура итальянской Серии А. На стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине местный «Торино» примет «Рому». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Торино» — «Рома» 25 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.60, что приблизительно равно 62% вероятности. Победа «Торино» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный же исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Торино» — «Рома» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч 38-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Рома» (25.05.2025)

Встреча интересна в первую очередь стремлением «Ромы» закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Она располагается на пятой строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от занимающего четвёртое место «Ювентуса» составляет всего одно очко. Римляне будут держать за «Венецию» кулачки.

«Рома» проиграла всего лишь 1 из 21 предыдущего матча чемпионата Италии. Обидно уступила «Аталанте» (1:2). Реабилитировалась после поражения быстро. Уверенно победила «Милан» (3:1). Клаудио Раньери трогательно попрощался с римскими болельщиками. Для него встреча с «россонери» стала последней домашней в качестве наставника команды.

Опытный тренер, приводивший «Лестер» к сенсационной победе в АПЛ, изменил игру «Ромы» до неузнаваемости. Культура паса вышла на абсолютно другой уровень. Мощно прибавил бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Он стал одним из основообразующих футболистов римского клуба.

«Торино» может только мечтать о прогрессе, которого «Рома» достигла благодаря Раньери. Туринцы тоже прибавили при экс-тренере московского «Спартака» Паоло Ваноли. С конца декабря по начало апреля потерпели только одно поражение в чемпионате Италии, уступив «Болонье» (2:3).

Однако из-за серьёзных кадровых потерь Ваноли потерял управление. В последних шести турах Серии А его подопечные победили «Удинезе» (2:0), сыграли вничью с «Венецией» (1:1) и потерпели четыре поражения. Спустились на 11-ю строчку в турнирной таблице первенства.

Римляне просто обязаны победить. Соперник удобный, а мотивации — хоть отбавляй. Не только из-за Лиги чемпионов. Матч ведь станет последним в карьере Клаудио Раньери, футболисты должны поблагодарить специалиста за всё. Лучше всего это сделать, набрав три очка. Взять П2 + ТМ 3.5 мяча можно за 2.30.

Результативность у римлян не самая высокая, особенно на выезде. В среднем за встречу в Серии А в гостях забивают всего 0,9 мяча. С другой стороны, «Рома» и пропустила только в 5 из 13 последних матчей первенства. В защите полный порядок, и голкипер надёжен. Плюс и туринцы прагматичны. Не ждём много голов.

Ставка: победа «Ромы» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.