«Атлетик» — «Барселона». Чемпионов ждёт ледяной ушат на финише

Пришла пора закрыть сезон-2024/2025 в чемпионате Испании. На этих выходных проходят заключительные встречи 38-го тура. В воскресенье, 25 мая, на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао состоится матч «Атлетик» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Тот самый случай, когда вывеска шикарная, но никому уже ничего не нужно. Впрочем, интригу здесь тоже можно найти.

Коэффициенты на матч Примеры «Атлетик» — «Барселона» 25 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.18, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Атлетика» оценивается в 3.30 — около 30% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80. То есть шансы достаточно близкие.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, но также допускают 2:1 в пользу гостей.

Прогноз на матч 38-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Барселона» (25.05.2025)

У «Барселоны» — чемпионское похмелье? Трудно сказать. В 36-м туре чемпионата Испании в каталонском дерби она обыграла «Эспаньол» (2:0) и досрочно надела золотые медали. А в 37-м туре уже уступила «Вильярреалу» (2:3) на домашнем стадионе. Однако упрекнуть в «сытости» футболистов трудно. Они имели полное преимущество в той встрече: 25 против семи по ударам в сторону ворот и 69 на 31 — по проценту владения мячом.

В чём же тогда причина поражения? Отчасти сыграл фактор Марка-Андре тер Штегена. Немецкий голкипер очень долго отсутствовал из-за серьёзной травмы и только недавно вернулся в строй. Разумеется, ему потребуется какое-то количество времени и практики, чтобы приблизиться к былым кондициям. С другой стороны, каталонскую команду уже мало волнуют результаты. Взяв три трофея, она просто доигрывает сезон.

«Атлетик» из Бильбао сезон провёл не так продуктивно, однако всё равно собой может быть доволен. Во-первых, дошёл до полуфинала Лиги Европы, где уступил в какой-то степени из-за невезения. Во-вторых, уже точно финиширует в топ-5 испанской Примеры, а потому обеспечил себе групповой этап Лиги чемпионов в будущем сезоне. Фактически тоже доигрывает сезон и со спокойной душой уходит в отпуск.

Во многом здесь заслуга Эрнесто Вальверде. До прихода этого тренера клуб из Бильбао болтался на подступах к еврокубковой зоне и мало чем выделялся. Сегодня же это крайне опасный соперник, который обладает организованной обороной, классным голкипером и острой контратакой, возглавляемой братьями Уильямсами. Коллектив очень хорошо умеет ловить своих оппонентов на ошибках и играть вторым номером.

Пожалуй, достаточно будет сказать, что «Атлетик» пропустил за 37 туров чемпионата Испании всего лишь 26 мячей. Это лучший показатель лиги. Даже у мадридского «Атлетико», который привычно показывает эталонную оборонительную игру, больше на четыре пропущенных мяча. И здесь, конечно, заслуга Вальверде. В обеих очных встречах с «Барселоной» он проиграл, но больше двух мячей не пропускал. С чего бы ему провалиться на этот раз?

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 2.00.