«Челси», «Астон Вилла» или «Ноттингем Форест» — борьба за Лигу чемпионов! Экспресс на АПЛ

Сегодня, 25 мая, всё внимание — на английскую Премьер-лигу. А точнее, на те матчи, в которых будет решаться судьба пятой строчки в турнирной таблице. Соединим встречи «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест» — «Челси» в один экспресс.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Челси»

У «Ноттингем Форест» по-прежнему неплохие шансы добыть путёвку в Лигу чемпионов. Получит клуб её при совокупности двух условий. Первое — если победит «Челси». Второе — если «Астон Вилла» или «Ньюкасл» потеряют очки. Ничейный результат «лесников» не устроит. Так что будут играть строго на победу.

«Челси» тоже позарез нужны три очка. Если не одолеют «Ноттингем Форест», а «Астон Вилла» победит «Манчестер Юнайтед», будут вытеснены из топ-5 АПЛ. Впрочем, «аристократы» постабильнее, чем «лесники». Они проиграли только одну из восьми предыдущих встреч чемпионата Англии. Уступили «Ньюкаслу» (0:2) в гостях.

Фаворита выявить невозможно. Всё будет зависеть от настроя и самоотдачи футболистов, а также от изобретательности и хитрости тренеров. Определиться с вариантом для ставки тоже нелегко. Можно проверить ТМ 2.5 мяча с коэффициентом 2.25. Редко принципиальные важные встречи получаются результативными. Соперники стараются сохранять предельную концентрацию на протяжении всех 90 минут.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

Подопечные Унаи Эмери расположились на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. Если победят «Манчестер Юнайтед», могут подняться в зону Лиги чемпионов. Главное — чтобы «Челси», «Ньюкасл» или «Манчестер Сити» в параллельном матче потеряли очки. У конкурентов соперники более сложные, чем «красные дьяволы». Шансы есть.

Заключить пари на П2 можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. На последнем отрезке сезона бирмингемцы играют просто превосходно. Быстро выбираются из обороны в атаку, создают много моментов, практически не допускают позиционных ошибок.

С «Манчестер Юнайтед» — совершенно другая история. Безыдейность в атаке, плохая культура паса, плюс часто подводит реализация. Абсолютно не похожи манкунианцы на один из самых титулованных клубов Англии. Совершенно точно летом его ждут перемены. Не исключено, что и Аморим будет отправлен в отставку. Но это уже не касается Эмери.

Экспресс на матчи 38-го тура чемпионата Англии 25 мая 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Ноттингем Форест» — «Челси» за 2.25.

Ставка 2: победа «Астон Виллы» во встрече с «Манчестер Юнайтед» за 1.75.

Общий коэффициент: 2.25 х 1.75 = 3.93.