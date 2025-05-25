Экспресс с коэффициентом 6.67: Раньери и «Рома» сделают всё, «Барселона» охладит пыл

А у «Эдмонтона» и «Далласа» — третий матч в серии.

Сегодня, 25 мая, пройдут матчи заключительных туров в европейских топовых чемпионатах. Кроме того, не забываем о плей-офф НХЛ, где с каждой встречей участники всё ближе к Кубку Стэнли. Авторы «Чемпионата» выбрали некоторые интересные события и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона»

«Атлетик» из Бильбао сезон провёл не так продуктивно, однако всё равно собой может быть доволен. Во-первых, дошёл до полуфинала Лиги Европы, где уступил в какой-то степени из-за невезения. Во-вторых, уже точно финиширует в топ-5 испанской Примеры, а потому обеспечил себе групповой этап Лиги чемпионов в будущем сезоне. Фактически тоже доигрывает сезон и со спокойной душой уходит в отпуск.

Во многом здесь заслуга Эрнесто Вальверде. До прихода этого тренера клуб из Бильбао болтался на подступах к еврокубковой зоне и мало чем выделялся. Сегодня же это крайне опасный соперник, который обладает организованной обороной, классным голкипером и острой контратакой, возглавляемой братьями Уильямсами. Коллектив очень хорошо умеет ловить своих оппонентов на ошибках и играть вторым номером.

Пожалуй, достаточно будет сказать, что «Атлетик» пропустил за 37 туров чемпионата Испании всего лишь 26 мячей. Это лучший показатель лиги. Даже у мадридского «Атлетико», который привычно показывает эталонную оборонительную игру, больше на четыре пропущенных мяча. И здесь, конечно, заслуга Вальверде. В обеих очных встречах с «Барселоной» он проиграл, но больше двух мячей не пропускал. С чего бы ему провалиться на этот раз в матче с чемпионом, которому уже ничего не нужно?

Прогноз на матч «Торино» — «Рома»

Встреча интересна в первую очередь стремлением «Ромы» закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Она располагается на пятой строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от занимающего четвёртое место «Ювентуса» составляет всего одно очко. Римляне будут держать за «Венецию» кулачки.

«Рома» проиграла всего лишь 1 из 21 предыдущего матча чемпионата Италии. Обидно уступила «Аталанте» (1:2). Реабилитировалась после поражения быстро. Уверенно победила «Милан» (3:1). Клаудио Раньери трогательно попрощался с римскими болельщиками. Для него встреча с «россонери» стала последней домашней в качестве наставника команды.

«Торино» может только мечтать о прогрессе, которого «Рома» достигла благодаря Раньери. Из-за серьёзных кадровых потерь Ваноли потерял управление. Римляне просто обязаны победить. Соперник удобный, а мотивации — хоть отбавляй. Результативность у римлян не самая высокая, особенно на выезде. Но этого должно хватить на туринцев, которые в последних шести турах сыграли вничью и потерпели четыре поражения при одной победе.

Прогноз на матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз»

Сразу было понятно, что серия «Эдмонтона» и «Далласа» будет затяжной. Во-первых, к этому располагал статус клубов. Оба финишировали в топ-6 конференции в регулярке и имели за спиной не один матч плей-офф. Во-вторых, об этом кричала история противостояний. В шести прошлых встречах каждая сторона добыла по три победы. Причём они всегда чередовались.

Первый матч серии на своём льду «Даллас» выиграл со счётом 6:3. Второй отдал со счётом 0:3. Эти качели должны продолжиться и дальше. Здесь же стоит отметить любопытную статистику голкипера «Ойлерз». Стюарт Скиннер провёл семь встреч, из которых три отыграл «на ноль», а в остальных четырёх не сумел показать процент отражённых бросков выше, чем 83,3.

Трудно сказать, кто теперь должен выиграть, но логично будет ждать голы. После поражения всухую «Даллас» нарастит обороты, а за «Эдмонтон» уже будут домашняя обстановка и поддержка трибун, ведь серия перебирается в Канаду. И в Эдмонтоне очные матчи обычно получаются результативными. Так что тотал каждой команды больше 1.5 шайбы выглядит заманчиво.

Экспресс на спорт 25 мая 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 3 мячей в матче «Атлетик» — «Барселона» за 2.00.

тотал меньше 3 мячей в матче «Атлетик» — «Барселона» за 2.00. Ставка 2: победа «Ромы» во встрече с «Торино» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.

победа «Ромы» во встрече с «Торино» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.30. Ставка 3: «Эдмонтон» и «Даллас» забросят больше 2.5 шайбы каждый за 1.45.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.30 х 1.45 = 6.67.