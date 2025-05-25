Конфликт с «Галатасараем» подпитывает Моуринью. Прогноз на «Хатайспор» — «Фенербахче»

Знаменитый португалец закипает от злости, так что соперникам не позавидуешь.

26 мая в матче 37-го тура турецкой Суперлиги «Хатайспор» примет «Фенербахче». Встреча пройдёт на стадионе «Ени Хатай» в городе Антакья, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Суперлиги «Хатайспор» — «Фенербахче» 26 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 1.27, что равно приблизительно 78% вероятности. Победа «Хатайспора» оценивается коэффициентом 8.90. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Хатайспор» — «Фенербахче» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.44.

Прогноз на матч 37-го тура чемпионата Турции «Хатайспор» — «Фенербахче» (26.05.2025)

Оставшаяся часть сезона турецкой Суперлиги интересна исключительно благодаря высказываниям и поведению Жозе Моуринью. Знаменитый португальский специалист резко реагирует на то, что «Галатасарай» досрочно стал чемпионом. Его возмущает поведение принципиального соперника.

Снизилось количество болельщиков, приходящих на стадион поддержать «Фенербахче». Моуринью отнёсся к этому с пониманием. Однако подчеркнул, что перед футболистами стоит цель набрать максимально возможное количество очков. Требует от них профессионализма.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, во встрече предыдущего тура чемпионата Турции подопечные Моуринью победили «Эюпспор» со счётом 2:1. Один из голов забил нестареющий Эдин Джеко. А голевую передачу на него отдал ещё один знаменитый ветеран — Душан Тадич.

В составе «Хатайспора» нет столь известных, мастеровитых и опытных футболистов, как Джеко и Тадич. И мотивировать своих подопечных тренеру этого клуба гораздо сложнее, чем Жозе Моуринью. Ведь шансов сохранить прописку в элитном дивизионе страны у них уже давно нет.

«Хатайспор» проиграл шесть из восьми последних матчей турецкой Суперлиги. Мирным исходом завершилась встреча с «Гёзтепе» (1:1). А победил клуб замыкающий турнирную таблицу первенства «Адана Демирспор» (5:0). Взять П2 + ТБ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

У «Фенербахче» прекрасная результативность. В среднем за встречу в чемпионате Турции забивает 2,5 мяча. «Хатайспор» в 34 матчах первенства пропустил 67 голов. Складываем одно с другим и получаем результативную победу команды Моуринью. Португальский специалист не позволит своей команде расслабиться.

Ставка: победа «Фенербахче» + тотал больше 2.5 мяча за 1.90.