А тут ещё и разговоры о смене клуба на фоне отсутствия трофеев и клубного чемпионата мира.

Возможно, последний матч Роналду. Если «Аль-Наср» не победит «Аль-Фатех» — дальше без ЛЧ

26 мая состоится матч 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Фатех» примет «Аль-Наср». Встреча пройдёт в городе Эль-Мубарраз. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч саудовской Про-Лиги «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» 26 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Аль-Насра» предлагается с коэффициентом 1.49, что равно примерно 67% вероятности. Победа «Аль-Фатеха» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.29. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.38.

Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» (26.05.2025)

В чемпионате Саудовской Аравии обстановка сильно накалилась. Криштиану Роналду заканчивает сезон без трофеев и за пределами зоны попадания в Лигу чемпионов АФК. На фоне — разговоры о завершении сотрудничества. Кроме того, если «Аль-Кадисия» победит «Аль-Хиляль», португалец финиширует на четвёртом месте в турнирной таблице первенства, вне зависимости от результата встречи с «Аль-Фатехом».

А ведь у «Аль-Хиляля», за который выступает экс-нападающий «Зенита» Малком, уже нет турнирной мотивации. Он никуда не денется со второго места в турнирной таблице Про-Лиги. В матче предыдущего тура сыграл вничью с борющейся за выживание «Аль-Вахдой» (1:1). Нет никакого резона выкладываться и теперь.

Мало того, что для конкурента расклад благоприятный. Так ещё и соперник на встречу заключительного тура первенства «Аль-Насру» достался сложный. «Аль-Фатех» — середняк. Однако весьма бойкий, с характером. На такие матчи он настраиваться умеет. Выступает с особым рвением против лидеров.

«Аль-Фатех» проиграл только две из девяти предыдущих встреч чемпионата Саудовской Аравии. На выезде уступил «Аль-Вахде» (0:1), а вот дома навязал упорную борьбу тогда ещё не утратившему мотивацию «Аль-Хилялю» (3:4). Вполне вероятно, что и в этот раз будет много голов с его стороны. И в целом.

«Аль-Фатех» играет открыто и ярко. Иначе говоря — красиво. В 33 матчах Про-Лиги он забил 44 мяча, но и пропустил очень много — 59. Заключить пари на «обе забьют + тотал больше 3.5 мяча» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Все три последние очные встречи получились результативными.

«Аль-Наср» из раза в раз терпит поражения в важных матчах. Не в последнюю очередь – из-за нервов Роналду. Португалец не выиграл ни одного официального турнира в составе саудовского клуба. Не исключено, что его эмоциональная нестабильность помешает победить и в этот раз. К слову, ничья будет приравниваться к поражению. Три очка нужны как воздух. Возможно, встреча даже станет прецедентом для смены клуба.

Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 мяча за 1.96.