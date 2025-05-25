Бобровский не успел вспотеть, а уже идёт в финал! Четвёртый матч «Флорида» — «Каролина»

27 мая состоится четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» примет «Каролину Харрикейнз». Встреча пройдёт на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Каролина» 27 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Каролины» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.40. Поставить на ничью можно за 4.50.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что четвёртый матч серии плей-офф НХЛ «Флорида» — «Каролина» получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.87, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.97. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.5.

Прогноз на четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» (27.05.2025)

В трёх первых матчах серии «Флорида» раздавила «Каролину» физически и психологически. Две разгромные победы, ещё одна крупная — 5:0. У подопечных Рода Бриндамора больше нет права на ошибку. Однако эта новая вводная кардинально ничего не меняет. Ситуация действительно патовая.

Безвыигрышная серия «ураганов» в финалах Востока насчитывает уже 15 встреч, при Бриндаморе — 11 поражений из 11. «Каролина» в полном отчаянии. От злости и чувства собственного бессилия Дмитрий Орлов по ходу третьего матча сломал клюшку о ворота Петра Кочеткова. Экс-защитник «Вашингтона» вместе с Александром Никишиным заработали по «-4».

Голкипер и защитники «Каролины» просто не в силах справиться с нагрузкой, которую предлагает натиск «Флориды». В первых двух периодах третьей встречи серии у «ураганов» ещё как-то получалось сохранять концентрацию, но в заключительном «пантеры» взвинтили темп ещё выше и уверенно довели дело до разгрома.

Полу Морису особая похвала и благодарность за красивый, результативный хоккей. Благодаря тактике хитрого тренера по итогам прошлого сезона «Флорида» выиграла Кубок Стэнли. На всех парах идёт к защите титула. Если закроет все вопросы в предстоящем матче, будет больше времени на подготовку к финалу. Плюс сил побольше сбережёт.

Перелома хода серии не предвидится. Морис внешне очень легко нашёл способ лишить «Каролину» всех козырей. Как по щелчку, выключил из игры Андрея Свечникова. В трёх встречах нападающий «ураганов» отметился только одной результативной передачей, а также насобирал 18 минут штрафа. Совсем не клеится у лидеров.

Не по зубам «Каролине» такой соперник. В трёх матчах смогли забросить только четыре шайбы. Попробуй забить больше, когда играет такой мастер вратарского дела, как невероятный Сергей Бобровский! 36-летний россиянин вплотную приблизился к рекорду Туукки Раска по победам в плей-офф НХЛ (56 в 109 встречах). Можете начинать поздравлять его с выходом в финал Кубка Стэнли.

Ставка: победа «Флориды» над «Каролиной» за 1.95.