Мареска заслужил! Чего ждать от финала Лиги конференций «Бетис» — «Челси»

28 мая состоится финал третьего по статусу еврокубка — Лиги конференций. В нём сыграют испанский «Бетис» и английский «Челси». Встреча пройдёт в польском Вроцлаве и начнётся в 22:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом английский клуб. На победу «Челси» в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1.80. Шансы испанцев оценили котировкой 4.80, а ничья по итогам 90 минут матча идёт за 3.65.

Поставить на успех англичан с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно за 1.40, а на то, что трофей над головой поднимут игроки «Бетиса», предлагают коэффициент 3.05.

Аналитики не уверены в том, что игра будет результативной. На ТБ 2.5 гола можно поставить за 1.95, а обратный исход идёт за 1.85. На то, что обе команды забьют, доступно пари с коэффициентом 1.88.

Прогноз на финал Лиги конференций «Бетис» — «Челси» (28.05.2025)

«Челси» может войти в историю — стать первым клубом, который взял пять еврокубков — Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, Кубок кубков, который уже давно не разыгрывают, ну и, собственно, Лигу конференций. Не то чтобы команда Энцо Марески об этом сильно задумывалась, но тем не менее факт приятный.

В этом сезоне лондонцы прошли по Лиге конференций триумфально. 11 побед в 12 матчах. И это при том, что Энцо Мареска на многие встречи выпускал откровенно резервный состав. На самом деле это многое говорит об уровне турнира. Однако результат именно такой.

Конечно, по классу и глубине состава англичане выше. Что может им помешать? В первую очередь то, что у них до последнего момента продолжалась борьба в чемпионате. На момент выхода этого материала непонятно, чем закончился поход «Челси» за Лигой чемпионов. Но, откровенно говоря, для лондонцев это даже важнее, чем трофей. Ведь в Лиге конференций победа даёт только место в Лиге Европы. Так что в плане усталости у «Бетиса» появится преимущество.

У команды Мануэля Пеллегрини будет на два дня больше на подготовку — свой последний матч в Примере они сыграли ещё в пятницу. Да и эта игра стала откровенно тренировочной. Для севильцев это первый еврокубковый финал в истории — мотивация будет зашкаливать.

За «Бетис» и ещё один статистический факт. Уже почти 24 года испанские клубы финалы еврокубков не проигрывают. А их за это время набралось уже 23. Так что все шансы есть.

И всё-таки у «Челси» хоть и меньше времени на подготовку, обойма куда шире. Энцо Мареска не раз подчёркивал, что Лига конференций для него важна. Так что силы между АПЛ и еврокубком он распределит. И конечно, англичане — фавориты. Тем более что у «Бетиса» уже пять встреч без побед. Усталость в конце сезона сказывается.

Однако ставить на простую победу лондонцев слишком скучно, даже пресно. Обратимся к статистике. В последних 11 матчах «Бетиса» проходила ставка на «обе забьют». Вот это уже вполне себе вариант: победа «Челси» и голы в обе стороны. Англичане пропускали и от «Легии», и от «Юргордена» в этой Лиге конференций. У «Бетиса» атака куда сильнее в сравнении с этими клубами. Да и коэффициент на такой исход сразу намного выше — 3.55! На нём и остановимся.

Ставка: победа «Челси» и обе забьют за 3.55.