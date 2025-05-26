Экспресс с коэффициентом 7.26: Бобровский — в финал, Роналду и Моуринью — нервничают

На выходных в футболе отгремели клубные внутренние чемпионаты, в некоторых странах провели финалы кубков. На этой неделе будет мало событий, но кое-что найти для экспресса всё равно можно.

Прогноз на матч «Хатайспор» — «Фенербахче»

Оставшаяся часть сезона турецкой Суперлиги интересна исключительно благодаря высказываниям и поведению Жозе Моуринью. Знаменитый португальский специалист резко реагирует на то, что «Галатасарай» досрочно стал чемпионом. Его возмущает поведение принципиального соперника.

Снизилось число болельщиков, приходящих на стадион поддержать «Фенербахче». Моуринью отнёсся к этому с пониманием. Однако подчеркнул, что перед футболистами стоит цель набрать максимально возможное количество очков. Требует от них профессионализма. Так что с мотивацией у футболистов проблем не будет.

У «Фенербахче» прекрасная результативность. В среднем за встречу в чемпионате Турции забивает 2,5 мяча. «Хатайспор» в 34 матчах первенства пропустил 67 голов. Складываем одно с другим и получаем результативную победу команды Моуринью. Португальский специалист не позволит своей команде расслабиться.

Прогноз на матч «Флорида» — «Каролина»

В трёх первых матчах серии «Флорида» раздавила «Каролину» физически и психологически. Две крупные победы, ещё одна разгромная — 5:0. У подопечных Рода Бриндамора больше нет права на ошибку. Однако эта новая вводная кардинально ничего не меняет. Ситуация действительно патовая.

Перелома в серии не предвидится. Морис внешне очень легко нашёл способ лишить «Каролину» всех козырей. Как по щелчку, выключил из игры Андрея Свечникова. В трёх встречах нападающий «ураганов» отметился только одной результативной передачей, а также насобирал 18 минут штрафа. Совсем не клеится у лидеров.

Не по зубам «Каролине» такой соперник. В трёх матчах она смогла забросить только четыре шайбы. Попробуй забить больше, когда играет такой мастер вратарского дела, как невероятный Сергей Бобровский! 36-летний россиянин вплотную приблизился к Туукке Раску по количеству побед в плей-офф НХЛ (56 в 109 встречах). Можете начинать поздравлять его с выходом в финал Кубка Стэнли.

Прогноз на матч «Аль-Фатех» — «Аль-Наср»

В чемпионате Саудовской Аравии обстановка сильно накалилась. Криштиану Роналду заканчивает сезон без трофеев и за пределами зоны попадания в Лигу чемпионов АФК. На фоне — разговоры о завершении сотрудничества. Кроме того, если «Аль-Кадисия» победит «Аль-Хиляль», португалец финиширует на четвёртом месте в турнирной таблице, вне зависимости от результата встречи с «Аль-Фатехом».

Ситуация нервная. Мало того, что для конкурента расклад благоприятный. Так ещё и соперник «Аль-Насру» достался сложный. «Аль-Фатех» — середняк. Однако весьма бойкий, с характером. На такие матчи он настраиваться умеет. Выступает с особым рвением против лидеров.

«Аль-Фатех» играет открыто и ярко. Иначе говоря — красиво. В 33 матчах Про-Лиги забил 44 мяча, но и пропустил очень много — 59. Заключить пари на «обе забьют + тотал больше 3.5 мяча» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Все три последние очные встречи получились результативными.

Экспресс на спорт 26 мая 2025 года

Ставка 1: победа «Фенербахче» в матче с «Хатайспором» + тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

победа «Фенербахче» в матче с «Хатайспором» + тотал больше 2.5 мяча за 1.90. Ставка 2: победа «Флориды» в матче с «Каролиной» за 1.95.

победа «Флориды» в матче с «Каролиной» за 1.95. Ставка 3: обе забьют + тотал больше 3.5 мяча в матче «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» за 1.96.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.95 х 1.96 = 7.26.