Нагельсман и Германия поедут за золотом, Словакия — в плей-офф: отбор ЧМ-2026

В группе А в квалификации к чемпионату мира в Европе всё однозначно.

Ближайший чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи турнира будут принимать три страны — Мексика, Канада и США. В 2025 году состоятся отборы, отдельное внимание уделим Европе. В некоторых квартетах квалификационные встречи уже начались. Разбираем каждую группу и пробуем понять, что её ждёт.

Кто попал в группу А

В отборочную группу А европейского сегмента попали Германия, Словакия, Северная Ирландия и Люксембург. Соперники проведут друг с другом по два матча. Первая встреча в группе запланирована на 4 сентября 2025 года, а последняя — на 17 ноября 2025 года.

По мнению букмекеров, фаворитами являются немцы. Если они займут первое место в группе, сыграет коэффициент 1.10. Дальше по порядку идут словаки (11.0) и североирландцы (20.0). А меньше всего аналитики верят в сенсацию от люксембуржцев — коэффициент 50.0.

Чего ждать от группы А

Традиционно сборная Германии является одним из главных претендентов на победу в крупных турнирах. Однако после триумфа на ЧМ-2014 немцы с головой погрузились в перестройку. Она сильно затянулась. Назначение Юлиана Нагельсмана ускорило процесс.

Немцы не смогли преуспеть на домашнем Евро-2024, однако оставили после себя максимально приятное впечатление. Нагельсман нашёл идеальный баланс. Без завершившего карьеру Тони Крооса будет посложнее. С другой стороны, прогрессирует Джамал Мусиала. На ЧМ-2026 команда должна поехать. Причём в качестве одного из фаворитов.

Что же до Словакии, Северной Ирландии и Люксембурга, то они разыграют между собой второе место в группе. И здесь есть пара интересных моментов. Люксембуржцев можно сразу списать со счетов. Это явный аутсайдер, который постоянно финиширует на последних строчках в отборах на ЧМ и Евро.

Со Словакией и Северной Ирландией, в принципе, тоже всё предельно понятно. Ни разу с 1986 года североирландцам не удавалось пробраться в финальный раунд чемпионата мира. В Словакии же футбольный прогресс ушёл на несколько шагов вперёд. Она регулярно доставляет проблемы сильным сборным и показывает зубы.

Не исключено, что словаки доставят хлопот и немцам. Однако вряд ли сумеют отнять очень много очков и выиграть группу. Нынешняя сборная Германии слишком сильна и хорошо организованна, чтобы неудовлетворительно выступить в отборочном турнире к ЧМ-2026. Без форы у соперников нет шансов её опередить. Соответственно, словакам отойдёт второе место и плей-офф квалификации.

Ставка: Словакия займёт 1-2-е место в группе А за 1.57.