Дьёкереш — мимо мундиаля. Виноваты будут Швейцария и Словения: квалификация ЧМ-2026

Ближайший чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи будут принимать три страны — Мексика, Канада и США. В 2025 году состоятся отборочные турниры, отдельное внимание уделим Европе. В некоторых квартетах квалификационные встречи уже начались. Разбираем каждую группу и пробуем понять, что её ждёт.

Кто попал в группу В

В группе В квалификации ЧМ-2026 в Европе собралась очень интересная компания. Речь о сборных Косова, Словении, Швейцарии и Швеции. Соперники проведут друг с другом по два матча. Первая встреча в группе запланирована на 5 сентября 2025 года, а последняя — на 18 ноября 2025 года.

По мнению букмекеров, явный аутсайдер — Косово. Если команда займёт первое место в группе, сыграет коэффициент 20.0. За победу в группе, считают аналитики, поспорят словенцы (7.00), шведы (2.95) и швейцарцы (1.85). Несмотря на такую разницу в коэффициентах, здесь фаворита выявить всё же сложно.

Чего ждать от группы В

Словенцы превосходно выступили на ЧЕ-2024. Сыграли вничью с Данией (0:0), Сербией (1:1) и Англией (0:0). Чуть не выбили из турнира Португалию — 0:0 (0:3 пен.). Отдельного внимания заслуживает организованная игра подопечных Матьяжа Кека в обороне. Надёжный Ян Облак, экс-футболист ЦСКА Яка Бийол и защитник «Зенита» Ванья Дркушич знают своё дело.

Впрочем, как бы здорово ни смотрелась Словения, сборная Швейцарии выглядит ещё лучше. Она добралась до 1/8 финала ЧМ-2022 и до 1/4 финала Евро-2024. Экс-тренер московского «Спартака» Мурат Якин поставил национальной команде очень качественную игру. Для неё перестали существовать авторитеты.

Единственный негативный момент — не желает выступать за сборную Шердан Шакири. Даже не отвечает на звонки главного тренера. Однако Якин не в обиде. Для лидера «красных крестоносцев» дверь в национальную команду всегда открыта. Не исключено, что он передумает и сыграет в отборе ЧМ-2026.

Со Швецией всё несколько сложнее. На бумаге это очень сильная команда. У неё поистине классный подбор игроков. На смену Златану Ибрагимовичу пришёл Виктор Дьёкереш. Его хотят видеть в своём составе практически все гранды. Тем не менее успехи у этой сборной, мягко говоря, так себе. Нет стабильности.

Никак не получается у шведов пройти отбор на крупные турниры. Не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022, пролетели мимо Евро-2024. И в этот раз попалась очень сложная, сбалансированная группа. Швейцарцы и словенцы показывают крайне скоординированный футбол. У них выше нацеленность на результат. Скорее всего, разыграют между собой первые два места, а шведы снова останутся не у дел.

Ставка 1: Швеция не попадёт на ЧМ-2026 за 3.10.

Ставка 2: Словения займёт 1-2-е место в группе В за 2.75.