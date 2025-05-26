Макдэвид и Скиннер просто дразнят Дадонова. 4-й матч «Эдмонтон» — «Даллас» в 1/2 финала

В Национальной хоккейной лиге участники всё ближе к финальной стадии плей-офф. В среду, 28 мая, на льду стадиона «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоится четвёртый матч серии «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз» в 1/2 финала Кубка Стэнли. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск. Борьба за Кубок Стэнли обостряется.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Даллас» 28 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Эдмонтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 49% вероятности. Победа «Далласа» по итогам трёх периодов оценивается в 3.20 — около 31% вероятности. Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.60.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в четвёртом матче серии «Эдмонтон» — «Даллас». Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.63. Поставить на тотал больше 1.5 шайбы каждой команды можно с коэффициентом 1.43 — почти 70% вероятности.

Прогноз на четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Даллас» (28.05.2025)

Кажется, в этой паре перевес с каждым днём всё больше на стороне «Эдмонтона». Канадский клуб начал серию с выездного поражения со счётом 3:6, но быстро собрался и восстановил баланс, позволив своему голкиперу оформить шат-аут во втором матче — 3:0. Команды перекочевали в Эдмонтон, где «Ойлерз» снова показали классный хоккей. Добыли победу со счётом 6:1 и повели в серии.

Строго говоря, заслуга общая. Стюарт Скиннер был очень хорош в «рамке», много выручал партнёров. Совершил 33 спасения, за что получил признание и похвалу от одного из нападающих. Также стоит выделить Коннора Макдэвида. Во-первых, он оформил дубль и возглавил гонку бомбардиров в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Во-вторых, продлил свою результативную серию до трёх матчей с очками подряд.

«Даллас» рискует получить психологический перелом из-за такого развития событий. Повести в серии, а потом дважды уступить — это больно. Собраться в четвёртой встрече будут дополнительно мешать трибуны, ведь она состоится в Канаде. А «Эдмонтон», к слову, проиграл лишь один домашний матч в нынешнем розыгрыше плей-офф — «Вегасу» со счётом 3:4. В остальных пяти — разгромные или голевые победы.

Главный тренер «Старз» Пит Дебур рассказал прессе, что остался доволен игрой своей команды. И это несмотря на то, что поражение в третьей встрече серии получилось крупным. Также специалист признал, что не стоит питать ложных иллюзий в отношении шансов вернуться в серию. Без травмированного центрального нападающего первого звена Роопе Хинца коллективу приходится сложно. Не приносил давно очков и Евгений Дадонов.

В общем, всё ведёт к тому, что «Ойлерз» на своём льду в четвёртом матче окончательно заберут инициативу и завладеют серьёзным преимуществом, добыв победу. А если Стюарт Скиннер сохранит такую же концентрацию, то голов нападающим «Старз» снова не видать. В качестве ставки можно было бы взять лобовую победу хозяев. Альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы. Четвёртая встреча должна получится наиболее напряжённой.

Ставка: «Эдмонтон» победит «Даллас» за 2.02.