Впрочем, это на благо россиянина. Сложный уровень поможет быстрее вернуться в топ-10.

«Ролан Гаррос» — это грунт, но Даниил Медведев начинает на «харде». С Норри будет трудно

А вот и «Ролан Гаррос»! 27 мая состоится матч первого круга 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встретятся 11-я и 81-я ракетки мира — Даниил Медведев и Кэмерон Норри. Обоим спортсменам по 29 лет. Начало — не ранее 12:00 мск.

Коэффициенты на матч «Ролан Гаррос» Даниил Медведев — Кэмерон Норри 27 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Даниила Медведева предлагается с коэффициентом 1.20, что составляет приблизительно 83% вероятности. Победа Кэмерона Норри оценивается коэффициентом 4.50.

В то же время аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Кэмерон Норри получится затяжным. Тотал меньше 32.5 гейма доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 32.5 гейма — с коэффициентом 1.62. Поставить на то, что встреча затянется до четырёх сетов, можно за 1.68.

Прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос» Даниил Медведев — Кэмерон Норри (27.05.2025)

Из-за травм тонус лучшего российского теннисиста значительно ухудшился. Он покинул топ-10 мирового рейтинга. Необходимо приложить много усилий для того, чтобы вернуться и включиться в борьбу за трофеи. К началу Открытого чемпионата Франции Даниил подходит с оптимистичным настроем.

Медведев не сумел пробраться дальше четвёртого круга «Мастерса» в Риме. В двух сетах уступил Лоренцо Музетти. Однако 29-летний россиянин почувствовал прогресс в качестве собственных выступлений на грунтовом покрытии. На «Ролан Гаррос» он возлагает большие надежды.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Даниилу предстоит сыграть с Кэмероном Норри. Это далеко не самый лёгкий соперник. Британец прекрасно чувствует себя на грунтовом покрытии. Когда-то он был восьмой ракеткой мира. Сейчас не входит даже в топ-50, но текущая позиция в рейтинге может ввести в заблуждение.

Норри много пропустил из-за травмы предплечья. Хорошенько соскучившись по теннису, рьяно взялся за набор рейтинговых очков. Добрался до полуфинала грунтового турнира категории АТР-250 в Женеве. Дальше не пустил Новак Джокович, но тут знаменитому сербу пришлось попотеть. Встреча затянулась на три сета. Британец «голоден».

Конечно, обыграть Даниила у Кэмерона вряд ли получится. Он быстро набирает форму, однако до оптимальных кондиций ему ещё далеко. На третий сет с Новаком Джоковичем у британца банально не хватило сил. Одну партию может забрать у Медведев точно, но на большее рассчитывать будет непросто.

Берём П1 + ТБ 34.5 гейма с коэффициентом 2.40. Не с лёгкой задачи начинается для Медведева старт на Открытом чемпионате Франции. Как сказали бы геймеры — на «харде». Однако для того, чтобы прибавлять, нужны как раз такие соперники, как Норри. Это куда интереснее и лучше, чем в одну калитку обыгрывать явных аутсайдеров.

Ставка: победа Медведева над Норри + тотал больше 34.5 гейма за 2.40.