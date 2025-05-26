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Мирра Андреева — Кристина Букша, прогноз на матч Ролан Гаррос 27 мая 2025, смотреть онлайн, трансляция, во сколько начало, ставки

Верим! Мирра Андреева пробует повторить прошлогодний «Ролан Гаррос»
Михаил Коробов
Андреева — Букша: прогноз на матч «Ролан Гаррос»
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В первом круге проблем не наблюдается.

А вот и «Ролан Гаррос»! 27 мая состоится матч первого круга 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встретятся шестая и 98-я ракетки мира — Мирра Андреева и Кристина Букша. Начало — не ранее 12:00 мск.

Коэффициенты на матч «Ролан Гаррос» Мирра Андреева — Кристина Букша 27 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитом россиянку. Сделать ставку на победу Мирры Андреевой предлагается с коэффициентом 1.08, что составляет приблизительно 92% вероятности. Победа Кристины Букши оценивается коэффициентом 8.10.

В то же время аналитики считают, что матч Мирра Андреева — Кристина Букша не получится затяжным. Тотал меньше 18.5 гейма доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 18.5 гейма — с коэффициентом 2.18. Поставить на то, что встреча затянется до трёх сетов, можно за 4.00.

Прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос» Мирра Андреева — Кристина Букша (27.05.2025)

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
К. Букша

Продолжаем с трепетом наблюдать за прогрессом Мирры Андреевой. Добравшись до 1/4 финала «Мастерса» в Риме, она поднялась на третью строчку в Чемпионской гонке WTA. Далеко ли сможет дойти на «Ролан Гаррос»? Известный в прошлом теннисист Андрей Ольховский считает россиянку одним из главных фаворитов турнира.

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С натиском французской публики Андреева в прошлом сезоне справилась превосходно. Добралась до полуфинала грунтового мэйджора. В 1/8 финала и 1/4 финала победила Варвару Грачёву и первую ракетку мира Арину Соболенко соответственно. Вполне способна добраться до этой стадии и в текущем розыгрыше «Ролан Гаррос».

Мирра стабильно показывает зрелый, качественный теннис. Морально крайне устойчива, несмотря на 18-летний возраст. В первых кругах возникновения больших трудностей для Андреевой не предвидится. Соперницы достаточно удобные. Сенсациями даже и не пахнет. Кристина Букша — это теннисистка, которая превосходно работает в команде, но на этом всё.

В парном разряде она выиграла шесть турниров WTA, взяла бронзу на Олимпийских играх 2024 года, а также добралась до 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Однако в одиночном разряде показатели намного скромнее. Ни разу на турнирах «Большого шлема» не пробиралась дальше третьего круга. На «Ролан Гаррос» максимум доходила только до второго круга.

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Исход встречи легко предсказуем. Взять П1 + ТМ 18.5 гейма предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Мирра Андреева — теннисистка другого уровня. Если продолжит прибавлять, что вполне вероятно, впереди её ждёт большое будущее. Букшу же должна победить довольно быстро.

Ставка: победа Андреевой над Букшей + тотал меньше 18.5 гейма за 1.81.

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