Верим! Мирра Андреева пробует повторить прошлогодний «Ролан Гаррос»

А вот и «Ролан Гаррос»! 27 мая состоится матч первого круга 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встретятся шестая и 98-я ракетки мира — Мирра Андреева и Кристина Букша. Начало — не ранее 12:00 мск.

Коэффициенты на матч «Ролан Гаррос» Мирра Андреева — Кристина Букша 27 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитом россиянку. Сделать ставку на победу Мирры Андреевой предлагается с коэффициентом 1.08, что составляет приблизительно 92% вероятности. Победа Кристины Букши оценивается коэффициентом 8.10.

В то же время аналитики считают, что матч Мирра Андреева — Кристина Букша не получится затяжным. Тотал меньше 18.5 гейма доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 18.5 гейма — с коэффициентом 2.18. Поставить на то, что встреча затянется до трёх сетов, можно за 4.00.

Прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос» Мирра Андреева — Кристина Букша (27.05.2025)

Продолжаем с трепетом наблюдать за прогрессом Мирры Андреевой. Добравшись до 1/4 финала «Мастерса» в Риме, она поднялась на третью строчку в Чемпионской гонке WTA. Далеко ли сможет дойти на «Ролан Гаррос»? Известный в прошлом теннисист Андрей Ольховский считает россиянку одним из главных фаворитов турнира.

С натиском французской публики Андреева в прошлом сезоне справилась превосходно. Добралась до полуфинала грунтового мэйджора. В 1/8 финала и 1/4 финала победила Варвару Грачёву и первую ракетку мира Арину Соболенко соответственно. Вполне способна добраться до этой стадии и в текущем розыгрыше «Ролан Гаррос».

Мирра стабильно показывает зрелый, качественный теннис. Морально крайне устойчива, несмотря на 18-летний возраст. В первых кругах возникновения больших трудностей для Андреевой не предвидится. Соперницы достаточно удобные. Сенсациями даже и не пахнет. Кристина Букша — это теннисистка, которая превосходно работает в команде, но на этом всё.

В парном разряде она выиграла шесть турниров WTA, взяла бронзу на Олимпийских играх 2024 года, а также добралась до 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Однако в одиночном разряде показатели намного скромнее. Ни разу на турнирах «Большого шлема» не пробиралась дальше третьего круга. На «Ролан Гаррос» максимум доходила только до второго круга.

Исход встречи легко предсказуем. Взять П1 + ТМ 18.5 гейма предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Мирра Андреева — теннисистка другого уровня. Если продолжит прибавлять, что вполне вероятно, впереди её ждёт большое будущее. Букшу же должна победить довольно быстро.

Ставка: победа Андреевой над Букшей + тотал меньше 18.5 гейма за 1.81.