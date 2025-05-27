Гордость России на «Ролан Гаррос» — топим за Медведева и Андрееву. Экспресс на теннис

Сегодня, 27 мая, во Франции состоятся матчи первого круга «Ролан Гаррос». Большой турнир требует больших энергоресурсов от участников. В первую очередь, разумеется, следим за выступлением российских теннисистов.

Прогноз на матч Даниил Медведев — Кэмерон Норри

В первом круге Открытого чемпионата Франции Даниилу предстоит сыграть с Кэмероном Норри. Это далеко не самый лёгкий соперник. Британец прекрасно чувствует себя на грунтовом покрытии. Когда-то он был восьмой ракеткой мира. Сейчас не входит даже в топ-50, но текущая позиция в рейтинге может ввести в заблуждение.

Норри много пропустил из-за травмы предплечья. Хорошенько соскучившись по теннису, рьяно взялся за набор рейтинговых очков. Добрался до полуфинала грунтового турнира категории АТР-250 в Женеве. Дальше не пустил Новак Джокович, но тут знаменитому сербу пришлось попотеть. Встреча затянулась на три сета. Британец «голоден».

Конечно, обыграть Даниила у Кэмерона вряд ли получится. Он быстро набирает форму, однако до оптимальных кондиций ему ещё далеко. На третий сет с Новаком Джоковичем у британца банально не хватило сил. Одну партию может забрать у Медведев точно, но на большее рассчитывать будет непросто. Разница ощутимая. Тем более что россиянин в последнее время стал лучше смотреться на грунте.

Прогноз на матч Мирра Андреева — Кристина Букша

С натиском французской публики Андреева в прошлом сезоне справилась превосходно. Добралась до полуфинала грунтового мэйджора. В 1/8 финала и 1/4 финала победила Варвару Грачёву и первую ракетку мира Арину Соболенко соответственно. Вполне способна добраться до этой стадии и в текущем розыгрыше «Ролан Гаррос».

Мирра стабильно показывает зрелый, качественный теннис. Морально крайне устойчива, несмотря на 18-летний возраст. В первых кругах возникновения больших трудностей для Андреевой не предвидится. Соперницы достаточно удобные. Сенсациями даже и не пахнет. Кристина Букша — это теннисистка, которая превосходно работает в команде, но в одиночном разряде результаты намного скромнее.

Исход встречи легко предсказуем. Взять П1 + ТМ 18.5 гейма предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Мирра Андреева — теннисистка другого уровня. Если продолжит прибавлять, что вполне вероятно, впереди её ждёт большое будущее. Букшу же должна победить довольно быстро.

Экспресс на теннис 27 мая 2025 года

Ставка 1: победа Медведева в матче с Норри + тотал больше 34.5 гейма за 2.40.

победа Медведева в матче с Норри + тотал больше 34.5 гейма за 2.40. Ставка 2: победа Андреевой в матче с Букшей + тотал меньше 18.5 гейма за 1.81.

Общий коэффициент: 2.40 х 1.81 = 4.34.