Беларусь на своей волне, а Эриксен и Шмейхель — сразу на мундиаль: квалификация ЧМ-2026

Ближайший чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи будут принимать три страны — Мексика, Канада и США. В 2025 году состоятся отборочные турниры, отдельное внимание уделим Европе. В некоторых квартетах квалификационные встречи уже начались. Разбираем каждую группу и пробуем понять, что её ждёт.

Кто попал в группу С

В группе С обстановка ожидается довольно напряжённая. Тут собрались Дания, Шотландия, Греция и Беларусь. Соперники проведут друг с другом по два матча. Первая встреча в группе запланирована на 5 сентября 2025 года, а последняя — на 18 ноября 2025 года. Что интересного для нас приготовили? Посмотрим.

По мнению букмекеров, фаворитами, разумеется, являются датчане. Если они займут первое место в группе, сыграет коэффициент 1.81 — около 55% вероятности. За второе место должны бороться греки (3.55) и шотландцы (4.50). А меньше всего шансов у белорусов — коэффициент в районе 100.0.

Чего ждать от группы С

Сборной Беларуси нечем удивить. Она беспросветный аутсайдер. Уровень развития футбола в стране застопорился на одном месте. Попытки достичь прогресса заканчиваются провалом. Слишком мало талантливых игроков. Качество игры крайне низкое, а брака — хоть отбавляй.

Совсем другое дело — сборная Греции. За последние несколько лет она здорово прибавила. Больше никто не смеет греков недооценивать, даже претенденты на медали. Они восхитительно выступили в Лиге наций. Пошли на повышение, победив в ответной стыковой встрече Шотландию со счётом 3:0.

Шотландцы наверняка постараются свести счёты. Самой лучшей местью будет не пустить греков в финальный раунд ЧМ-2026. Займётся этим вопросом Скотт Мактоминей. Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» индивидуально сильно вырос под началом Антонио Конте. Помог «Наполи» выиграть скудетто.

По итогам сезона Мактоминей был признан лучшим игроком Серии А. А сборную Шотландии он тащил ещё до перехода в «Наполи», когда практически не получал игрового времени в составе «Манчестер Юнайтед». Разрывал в отборе к Евро-2024. Так что теперь ждут от него подвигов.

Что касается Дании, тут даже интриги никакой нет. После смены главного тренера эта сборная начала жить совсем по другим законам. Изменилась культура паса, стал другим стиль игры. Все перемены — к лучшему. Датчане доставили большие проблемы Португалии в 1/4 финала Лиги наций.

Греки и шотландцы — опасные соперники, но им предстоит разыграть между собой второе место. У сборной Дании выше класс игроков, лучше контроль мяча, продвинутая тактика. Кристиан Эриксен и Каспер Шмейхель дают опыт. Голкипер провёл фантастический сезон. Для хавбека он сложился менее удачно, но за сборную в последние годы он выступает здорово.

Ставка: Дания выиграет группу С за 1.81.