«Челси» напишет историю, победив «Бетис». Прогноз на финал Лиги конференций

Лига чемпионов, Лига Европы и Суперкубок УЕФА — есть. Не хватает лишь одного.

Сезон-2024/2025 в клубном футболе подходит к концу, настало время финалов еврокубковых соревнований. Лигу Европы уже разыграли, остались два титула. В среду, 28 мая, на нейтральном поле стадиона «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве, Польша, состоится матч финала Лиги конференций «Бетис» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Бетис» — «Челси» 28 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение представителю АПЛ. Сделать ставку на победу английского «Челси» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно составляет 52% вероятности. Победа испанского «Бетиса» по итогам 90 минут оценивается в 4.90 — 20% вероятности. Ничейный исход можно найти за 3.40.

В то же время аналитики сомневаются, что финал Лиги конференций между «Бетисом» и «Челси» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 и 1:0 в пользу англичан.

Прогноз на финал Лиги конференций «Бетис» — «Челси» (28.05.2025)

«Челси» изначально был фаворитом розыгрыша и главным претендентом на победу в Лиге конференций. Собственно, он это звание полностью оправдал, добравшись до финала. С другой стороны, по-настоящему серьёзных соперников у лондонского клуба не было на протяжении всего пути. Даже в полуфинале встретился со скромным «Юргорденом» и спокойно прошёл дальше — 4:1 и 1:0.

Испанский «Бетис» станет для представителя английской Премьер-лиги первым оппонентом, которого опасно недооценивать. Причин несколько. Во-первых, потому что «Бетис» — сам по себе сильный клуб, который в последних сезонах чемпионата Испании стабильно борется за Лигу чемпионов. В прошедшем, например, занял шестое место и напрямую попал в Лигу Европы.

Вторая причина — состав. У испанского клуба крепкий состав, который завершил процесс обновления. Лидеры — Иско и Антони — должны быть в порядке и полной боевой готовности. Испанец, к слову, строит опасные атаки и сам забивает, а бразилец в последнее время хорош в завершении. Так что за ними придётся следить. А вернул на былой уровень футболистов, конечно же, главный тренер.

Фактор Мануэля Пеллегрини станет третьей причиной, по которой у «Челси» могут возникнуть трудности. Дело в том, что чилийский специалист имеет огромный опыт, а потому должен настроить своих подопечных на такой большой матч. Кроме того, Пеллегрини прекрасно знаком с особенностями английского футбола, ведь успел поработать в «Манчестер Сити» и «Вест Хэме».

Помимо высокого уровня «Челси», против «Бетиса» может сыграть разве что его форма. За пять предыдущих матчей во всех турнирах, начиная с 8 мая, испанский клуб не одержал ни одной победы при четырёх ничейных исходах и одном разгромном поражении от мадридского «Атлетико». В 2025 году футболисты допускают ошибки в обороне и пропускают очень часто. К их чести то, что забивают тоже регулярно.

«Челси» на финише сезона набрал классный ход. В чемпионате Англии добыл несколько важных побед над непростыми соперниками — обыграл «Ноттингем Форест» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Ливерпуль» (3:1). Благодаря этому забрал прямую путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Однако клуб сможет стать первым, кто выиграет все четыре трофея УЕФА: Лигу конференций, Лигу Европы, Лигу чемпионов и Суперкубок. А это шанс войти в историю.

С мотивацией проблем не должно быть ни у кого, но небольшой перевес всё же на стороне лондонской команды. Даже если дело дойдёт до дополнительного времени, Энцо Мареска будет иметь преимущество за счёт длинной скамейки. Исходя из всего этого, логично ждать голы и лёгкое доминирование «аристократов». Иными словами — должен получиться яркий финал.

Ставка: «Челси» не проиграет в основное время + тотал больше 2.5 мяча за 2.40.