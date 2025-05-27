Сегодня «Уралу» нечего делать в РПЛ. «Ахмат» с Ташуевым организованнее

Сезон-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге и Первой лиге подошёл к концу. 28 мая состоится первый переходный матч, в котором «Урал» примет «Ахмат». Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на стыковой матч «Урал» — «Ахмат» 28 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 2.50, это равно 40% вероятности. Победа «Урала» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

В то же время аналитики считают, что первый матч «Урал» — «Ахмат» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на первый стыковой матч РПЛ «Урал» — «Ахмат» (28.05.2025)

«Урал» неплохо прошёл дистанцию сезона в Первой лиге, но чего-то особенного не показал. Нет у команды тех качеств, которыми обладают выступающие в элитном дивизионе страны клубы. Мало ресурсов и недостаточно хорошо организована структура игры.

Екатеринбуржцы финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги, сильно отстав от призёров. Они выиграли только 16 из 34 матчей второго по значимости дивизиона России. Бо́льшую часть побед одержали над явными аутсайдерами.

Результаты встреч с конкурентами оставляют желать лучшего. Не накопил ещё «Урал» мощности для того, чтобы вернуться в сильнейший дивизион. Необходимо сделать в развитии пару шагов вперёд, довести механизмы до ума. Улучшить культуру паса, повысить уровень физической подготовки.

Грозненцев екатеринбуржцам не победить. Если бы руководство «Ахмата» раньше вернуло Сергея Ташуева, клуб бы сейчас не располагался в зоне стыков. Определённо финишировал бы выше. Тренер взял ситуацию под контроль и оперативно привёл команду в боеспособный вид.

Ощутив, что дело пахнет жареным, «Ахмат» выдал восьмиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате России. Отнял очки у ряда сильных соперников. Сыграл вничью с московскими «Динамо» (1:1), «Локомотивом» (1:1) и «Спартаком» (0:0), а также победил «Ростов» (2:1).

Грозненцы стали выступать более организованно, чем до этого. Отдельно хочется отметить индивидуальный рост техничного Максима Самородова. Он забил несколько очень красивых и важных голов. Этот футболист в одиночку способен сделать результат. Его дриблинг — это нечто. У «Урала» такого плана игроков нет. А за счёт чего он будет делать разницу?

Ставка: победа «Ахмата» в матче с «Уралом» за 2.50.