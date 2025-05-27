Везёт тому, кто везёт! «Сочи» вернётся в РПЛ благодаря горю «Химок»

Химчане не получили лицензию на следующий сезон, а потому подопечные Гончаренко не рискуют.

Сезон-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге и Первой лиге подошёл к концу. 28 мая состоится первый переходный матч, в котором «Сочи» примет «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на стыковой матч «Сочи» — «Пари НН» 28 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Сочи» предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности. Победа «Пари Нижний Новгород» оценивается коэффициентом 4.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что первый матч «Сочи» — «Пари НН» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на первый стыковой матч РПЛ «Сочи» — «Пари Нижний Новгород» (28.05.2025)

Футбольный клуб «Сочи» вообще не должен был играть в стыковых матчах. Он занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Однако, так как «Черноморец» не сумел получить лицензию на выступление в РПЛ, право побороться за путёвку в элитный дивизион страны перешло к сочинцам. Повезло в первый раз.

Ещё удачно сложилось, что в соперники подопечным Роберта Морено достался «Пари НН». Нижегородцы, судя по всему, сохранят прописку в элитном дивизионе страны при любом раскладе, ведь завершившие сезон на 12-м месте «Химки» не прошли лицензирование. Конечно, может быть, сработает апелляция, но нижегородцы точно в подвешенном состоянии, а потому сочинцам повезло во второй раз.

Даже когда была сильная турнирная мотивация, подопечные Виктора Гончаренко выступали совершенно невнятно. Второй круг чемпионата России провели просто ужасно. Проиграли 9 из 15 последних матчей первенства. Во всех шести оставшихся случаях очки набрали в качестве домашней команды.

Теперь у нижегородцев могут быть проблемы с мотивацией. Разве что ради имиджа и демонстрации профессионализма будут стараться. Но, опять же, лезть из кожи вон явно не станут. А вот сочинцы будут. У них стимул значительно сильнее. Заключить пари на П1 предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Можно рискнуть.

Под занавес позапрошлого сезона «Сочи» показывал приятный глазу командный футбол. Роберт Морено заметно улучшил рисунок игры, а также повысил уровень «химии» в команде. Возвращение сочинцев в Российскую Премьер-Лигу видится закономерным стечением обстоятельств. Хотя и не лишённым везения.

Ставка: победа «Сочи» над «Пари НН» за 2.00.