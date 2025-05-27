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Каролина Харрикейнз — Флорида Пантерз: прогноз на 5-й матч 1/2 финала Кубка Стэнли 29 мая 2025, смотреть онлайн, во сколько начало

«Каролина» — «Флорида», пятый матч. Теперь Бобровский получит по полной
Алексей Анисимов
«Каролина» — «Флорида»: прогноз на пятый матч
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«Харрикейнз» почувствовали вкус крови.

Вы не ждали, мы — смогли! Видимо, так подумали хоккеисты «Каролины», когда продлили противостояние с «Флоридой» в 1/2 финала Кубка Стэнли. В четверг, 29 мая, на льду стадиона «Леново Центр» в Роли состоится пятый матч серии плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Попробуем разобраться, была ли это разовая акция или «ураганы» ожили. Но сначала — что думают букмекеры.

Коэффициенты на пятый матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Флорида» 29 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах на этот раз не могут выделить фаворита. Сделать ставку на победу «Каролины Харрикейнз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа «Флорида Пантерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.50. Разница в вероятности составляет около 1%.

Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.30. При этом аналитики прогнозируют, что пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли не получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 5.5 шайбы представлен с коэффициентом 2.04.

Прогноз на пятый матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Каролина» — «Флорида» (29.05.2025)

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Серия началась в Роли с разгромной победы «Флориды» над «Каролиной» со счётом 5:2. Преимущество по броскам в створ ворот было на стороне хозяев (33-20), однако гости лучше реализовали свои шансы. Ну и отдельно стоит отметить игру Сергея Бобровского. Россиянин, к слову, во втором матче, который завершился со счётом 5:0 в пользу его команды, вообще оформил шат-аут.

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Переезд во Флориду, как казалось, пошёл на пользу лишь «Пантерз». Они выиграли третий матч серии со счётом 6:2 и оказались в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Почему только казалось? Потому что «Харрикейнз», припёртые к стенке, выступили предельно внимательно и добыли первую победу. Команды снова едут в Каролину, где хозяева будут заведены.

В четвёртом матче, который мог стать последним для «Каролины» в этом розыгрыше Кубка Стэнли, команда нейтрализовала все угрозы. Во-первых, «пантеры» нанесли только 20 бросков в створ ворот. Во-вторых, снова были вынуждены провести очень много силовых приёмов — 52. Это повлекло за собой суммарно 20 минут штрафа. Например, во второй встрече при 56 хитах штрафных минут было всего шесть.

Выделить стоит игру Александра Никишина. Молодой российский защитник в этом плей-офф сыграл мало, но в прошлой встрече заработал первое очко. После его голевой передачи Логан Стэнковен открыл счёт. Никишин получил порцию похвалы и от партнёров, и от главного тренера. Всё это в общей сложности может говорить о том, что «ураганы» как минимум взбодрились.

В пятой игре серии на их стороне будут поддержка трибун, психологический подъём и желание исправиться за два провальных первых матча. Пока что соперники либо разгромно выигрывают, либо разгромно проигрывают. Но предстоящая встреча должна получиться особенно напряжённой и снова пойдёт до первой пропущенной шайбы. Слишком результативного хоккея мы бы ждать не стали.

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Тотал меньше 5.5 шайбы выглядит перспективно. А также логично было бы ждать статистический перевес по разным показателям у хоккеистов «Каролины». Они вынуждены идти вперёд, чаще лезть на пятак, создавать трафик и наносить броски. Даже в первой встрече по данному аспекту у них было преимущество. Теперь же необходимо отыгрываться и загружать Бобровского.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.81.

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