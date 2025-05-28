Стыковые матчи РПЛ и «Каролина» — «Флорида»: экспресс с коэффициентом 9.05

Сегодня, 28 мая, пройдут первые стыковые матчи между командами Российской Премьер-Лиги и Первой лиги. Также стоит обратить внимание на пятую встречу «Каролины» и «Флориды» в 1/2 финала плей-офф НХЛ, которая пройдёт в ночь на 29 мая. Всё вместе — в экспрессе на «Чемпионате».

Прогноз на матч «Сочи» — «Пари Нижний Новгород»

Даже когда была сильная турнирная мотивация, подопечные Виктора Гончаренко выступали совершенно невнятно. Второй круг чемпионата России провели просто ужасно. Проиграли 9 из 15 последних матчей первенства. Во всех шести оставшихся очки набрали дома. При этом из-за отсутствия у «Химок» лицензии нижегородцы должны остаться в РПЛ при любом раскладе.

«Пари НН» это знает, и теперь у команды могут быть проблемы с мотивацией. Разве что ради имиджа и демонстрации профессионализма будут стараться. Но, опять же, лезть из кожи вон явно не станут. А вот сочинцы будут. У них стимул значительно сильнее. Заключить пари на П1 предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Можно рискнуть.

Под занавес позапрошлого сезона «Сочи» показывал приятный глазу командный футбол. Роберт Морено заметно улучшил рисунок игры, а также повысил уровень «химии» в команде. Возвращение сочинцев в РПЛ видится закономерным стечением обстоятельств. Хотя и не лишённым везения.

Прогноз на матч «Урал» — «Ахмат»

«Урал» неплохо прошёл дистанцию сезона в Первой лиге, однако чего-то особенного не показал. Нет у команды тех качеств, которыми обладают выступающие в элитном дивизионе страны клубы. Мало ресурсов и недостаточно хорошо организована структура игры.

Екатеринбуржцы финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги, сильно отстав от призёров. Они выиграли только 16 из 34 матчей. Бо́льшую часть побед одержали над явными аутсайдерами. Результаты встреч с конкурентами оставляют желать лучшего. Не накопил ещё «Урал» мощности для того, чтобы вернуться в сильнейший дивизион.

Грозненцев екатеринбуржцам не победить. Если бы руководство «Ахмата» раньше вернуло Сергея Ташуева, клуб бы сейчас не располагался в зоне стыков. Определённо финишировал бы выше. Тренер взял ситуацию под контроль и оперативно привёл команду в боеспособный вид. Грозненцы стали выступать более организованно, чем до этого. При этом у них есть футболисты, делающие разницу. А вот у уральцев с этим проблемы.

Прогноз на матч «Каролина» — «Флорида»

В четвёртом матче, который мог стать последним для «Каролины» в этом розыгрыше Кубка Стэнли, команда нейтрализовала все угрозы. Во-первых, «пантеры» нанесли только 20 бросков в створ ворот. Во-вторых, снова были вынуждены провести очень много силовых приёмов — 52. Это повлекло за собой суммарно 20 минут штрафа. Например, во второй встрече при 56 хитах штрафных минут было всего шесть.

«Ураганы» явно взбодрились, и в пятой игре серии на их стороне будут поддержка трибун, психологический подъём и желание исправиться за два провальных первых матча. Пока что соперники выигрывают друг у друга убедительно. Но предстоящая встреча должна получиться особенно напряжённой и снова пойдёт до первой пропущенной шайбы. Слишком результативного хоккея мы бы ждать не стали.

Тотал меньше 5.5 шайбы выглядит перспективно. Также логично было бы ждать статистический перевес по разным показателям у хоккеистов «Каролины». Они вынуждены идти вперёд, чаще лезть на пятак, создавать трафик и наносить больше бросков. Даже в первой встрече по данному аспекту у них было преимущество. Теперь же необходимо отыгрываться и загружать Бобровского.

Экспресс на спорт 28 мая 2025 года

Ставка 1: победа «Сочи» в матче с «Пари НН» за 2.00.

победа «Сочи» в матче с «Пари НН» за 2.00. Ставка 2: победа «Ахмата» в матче с «Уралом» за 2.50.

победа «Ахмата» в матче с «Уралом» за 2.50. Ставка 3: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Каролина» — «Флорида» за 1.81.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.50 х 1.81 = 9.05.