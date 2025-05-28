Сантуш научит азербайджанцев вредить Украине и Франции: отбор на ЧМ-2026

Ближайший чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи будут принимать три страны — Мексика, Канада и США. В 2025 году состоятся отборочные турниры, отдельное внимание уделим Европе. В некоторых квартетах квалификационные встречи уже начались.

Кто попал в группу D

В отборочную группу D европейского сегмента угодили Франция, Украина, Исландия и Азербайджан. Квартет с явным фаворитом. Соперники проведут друг с другом по два матча. Первая встреча в группе запланирована на 5 сентября 2025 года, а последняя — на 16 ноября 2025 года.

По мнению букмекеров, фаворитами являются французы. Если они займут первое место в группе, сыграет коэффициент 1.10. Дальше по порядку идут украинцы (9.00) и исландцы (20.0). А меньше всего аналитики верят в сенсацию от азербайджанцев — коэффициент 250.0.

Чего ждать от группы D

С победителем группы всё очевидно. Сборная Франции выиграла ЧМ-2018 и дошла до финала ЧМ-2022. Опытнейший Дидье Дешам вновь поведёт национальную команду за медалями. В отборе французы – как в песочнице. Всё под их контролем.

У Дешама огромный простор для творчества. У него в обойме неисчислимое количество талантов. Отдельного внимания заслуживают Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, разумеется. Тандем этих двух бомбардиров повергнет соперников в ужас.

Украинцы не боятся французов. Дважды сыграли с ними вничью в отборочном турнире ЧМ-2022. В итоге даже заняли второе место в квартете и дошли до финала плей-офф, где досадно уступили Уэльсу (0:1). С тех пор изменилось многое. Украинцам перемены пошли на пользу.

Сергей Ребров оказался отлично подходящим тренером для сборной. Под его началом собрался добротный состав, хорошо выполняющий поставленные задачи. Впрочем, в последнее время жёлто-синие забуксовали. Крупно уступили Бельгии, которая никак не обретёт себя, в ответном стыковом матче Лиги наций. На Евро тоже провалились.

При таких раскладах шансы сборной Исландии на получение путёвки в плей-офф немного подрастают. Скандинавская сборная не радует в последнее время, но у неё есть характер и преимущество в антропометрических данных. Это может стать ключом к сенсации в отдельно взятых матчах.

Нельзя списывать со счетов и сборную Азербайджана. В преддверии квалификации на ЧМ-2026 её возглавил Фернанду Сантуш. Под его руководством сборная Португалии выиграла Евро-2016. Этот опытнейший специалист способен повысить качество футбола азербайджанцев.

В силах азербайджанской команды доставить неприятности не только украинцам, но и тем же французам, которые грешат недооценкой более скромных соперников. А с Исландией вовсе можно закуситься за третье место в группе. Скорее всего, первые два места разделят Франция и Украина, однако спешить петь дифирамбы последней явно не стоит.