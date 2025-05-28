Отбор ЧМ-2026: Левандовски пойдёт в финальный раунд другим путём

Ближайший чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи будут принимать три страны — Мексика, Канада и США. В 2025 году состоятся отборочные турниры, отдельное внимание уделим Европе. В некоторых квартетах квалификационные встречи уже начались.

Кто попал в группу G

В группе G собралось пять команд, но у двух из них нет ровным счётом никаких шансов выйти в финальный раунд ЧМ-2026. Мальта и Литва провели уже по два матча, но набрали на двоих всего лишь одно очко. Победа первой в группе оценивается коэффициентом 1000.0, а победа второй — в 250.0.

Конкуренцию Нидерландам (1.33) составляют сборные Польши (3.85) и Финляндии (25.0). Ближайшие матчи в этой группе состоятся с 7 по 10 июня, а основная часть встреч запланирована на осень 2025 года. Фаворит очевиден, но сенсации и сюрпризы не исключены.

Чего ждать от группы G

В отличие от конкурентов, нидерландцы не провели в квалификации на ЧМ-2026 ни одной встречи. Они были заняты Лигой наций. Надо сказать, выступили на удивление здорово. Чуть не обыграли в 1/4 финала турнира действующего чемпиона Европы Испанию — 3:3 (4:5 пен.). Неужели Рональд Куман исправляется?

В последние годы у этого тренера наблюдался творческий кризис. Даже в матчах с явными аутсайдерами возникали большие трудности. Не говоря уже о встречах с сильными соперниками. Однако Куман понемногу реабилитируется.

Если сборная Нидерландов продолжит играть так, как выступила в матче с Испанией, то будет вполне способна побороться за медали предстоящего ЧМ. Полякам и финнам в таком случае несдобровать. У них нет ресурсов для того, чтобы на равных сражаться с таким соперником.

В то же время сборная Польши явно мощнее финнов. Подопечные Михала Пробежа в первых двух турах отборочного турнира на ЧМ-2026 уже победили Литву и Мальту. Главным героем первой встречи стал Роберт Левандовски, выигравший в составе «Барселоны» внутренний требл по итогам текущего сезона. Сейчас он в неплохой форме для своего возраста.

Финны победить Литву не смогли — 2:2. Что-то подсказывает, что на предстоящий чемпионат мира дорога тоже заказана. Они не смогли квалифицироваться на Евро-2024 и ужасно выступили в Лиге наций. Чем удивлять?

Расклад прозрачный, как родниковая вода. Нидерланды — главные фавориты, намеревающиеся выиграть группу G. Поляки попробуют выйти в финальный раунд ЧМ-2026 через второе место. А Финляндия, Литва и Мальта 17 ноября упакуют чемоданы и отправятся восвояси, готовиться к следующим турнирам. Хотя в отдельных матчах сюрпризы могут быть.

Ставка: Нидерланды выиграют группу G за 1.33.