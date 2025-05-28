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Даллас — Эдмонтон, 30 мая 2025, прогноз на пятый матч плей-офф НХЛ, смотреть онлайн, во сколько начало, счёт, статистика, голы

Макдэвид и второй подряд финал Кубка Стэнли. Прогноз на пятый матч «Даллас» — «Эдмонтон»
Алексей Анисимов
«Даллас» — «Эдмонтон»: прогноз на пятый матч
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Счёт в серии — 3-1 в пользу «Ойлерз». Домашняя обстановка не сильно поможет «Старз».

Полуфинальная стадия плей-офф НХЛ гремит на всю Северную Америку. Совсем скоро мы узнаем имена финалистов. В пятницу, 30 мая, на льду стадиона «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе состоится пятый матч серии «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. После четырёх встреч счёт в серии — 3-1 в пользу канадского клуба.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Эдмонтон» 30 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут определить явного фаворита, но едва заметное преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Даллас Старз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.31, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Эдмонтон Ойлерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.60 — 38% вероятности.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.70. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в пятом матче серии «Даллас» — «Эдмонтон» в 1/2 финала Кубка Стэнли. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.76.

Прогноз на пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли «Даллас» — «Эдмонтон» (30.05.2025)

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эдмонтон Ойлерз» в одном шаге от второго подряд выхода в финал Кубка Стэнли. Серию с «Даллас Старз» канадский клуб начал на выезде — в США. Первая встреча завершилась для него поражением со счётом 3:6, однако дальше всё изменилось. Сперва удалось выиграть со счётом 3:0 и восстановить баланс, а затем, уже после переезда в родной Эдмонтон, одержать ещё две победы — со счётом 6:1 и 4:1.

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Прекрасно работает всё: от атаки до обороны. Коннор Макдэвид, например, в последнем матче отметился двумя результативными передачами, благодаря чему возглавил гонку бомбардиров Кубка Стэнли — 2025. За 15 матчей он набрал 24 (5+19) очка. К слову, это всего лишь на одно очко больше, чем у его партнёра по команде Леона Драйзайтля. А Микко Рантанен из «Даллас Старз» (21 очко) отстал.

Нетрудно догадаться, что атака у «Ойлерз» очень грозная. Но успеха не было бы в том числе без подвигов защитников и голкипера. Стюарт Скиннер проводит шикарную серию. Пропустив пять шайб в первом матче со «Старз», в следующих трёх он лишь дважды слышал сирену у своих ворот. Что же касается Василия Подколзина, то у молодого российского форварда конкретно в этой серии в активе только штрафы.

Впрочем, нынешнее состояние «Эдмонтона» позволяет рассчитывать на скорый выход в финал Кубка Стэнли. Особенно в сумме с тем, что «Даллас» сбавил обороты. Американский клуб должен почувствовать прилив энергии после возвращения домой. Трибуны обязательно сыграют свою роль. Однако на спасение серии надежды уже не осталось.

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В последних двух встречах «Ойлерз» показывают очень внимательную игру. У нападающих «Старз» мало что получается. А то, что получается, нивелирует Скиннер. При таких раскладах логично ждать победу канадского клуба и выход в финал Кубка Стэнли. Правда, за счёт поддержки болельщиков американская команда вполне может рассчитывать на более содержательную игру в атаке.

Ставка: «Эдмонтон» не проиграет в основное время + тотал больше 4.5 шайбы за 2.25.

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