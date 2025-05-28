Интриги больше, чем в РПЛ! Стыковые матчи чемпионата Франции — настоящая бойня

«Реймс» и «Метц» готовы сражаться за прописку. И фаворита здесь точно нет.

Сезон-2024/2025 подошёл к концу и в элитном дивизионе Франции, и в Лиге 2. 29 мая состоится второй переходный матч, в котором «Реймс» примет «Метц». Встреча пройдёт на стадионе «Огюст Делон» в городе Реймс. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Коэффициенты на стыковой матч «Реймс» — «Метц» 29 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реймса» предлагается с коэффициентом 2.28, что равно 43% вероятности. Победа «Метца» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что второй матч «Реймс» — «Метц» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Прогноз на второй стыковой матч Лиги 1 «Реймс» — «Метц» (29.05.2025)

Что «Реймс» вообще забыл в зоне стыковых матчей? По итогам прошлого сезона он финишировал неподалёку от места попадания в еврокубки. Каким образом крепкий середняк, исправно доставляющий проблемы лидерам, скатился до такой жизни? Причин несколько.

Первая — увольнение Луки Элснера. У сменившего его на посту главного тренера Самба Диавара ушло немало времени на освоение, что отразилось на результатах. Вторая — желание выиграть Кубок Франции. «Реймс» дошёл аж до финала, в котором разгромно уступил «ПСЖ» (0:3). По дороге жертвовал результатами в Лиге 1.

Голкипер парижан Матвей Сафонов в финале оформил очередной «сухарь» и стал обладателем третьего трофея в дебютном сезоне за клуб. А «Реймсу» же теперь кровь из носу нужно побеждать в ответной встрече с «Метцем» для сохранения прописки в Лиге 1. Первая игра завершилась со счётом 1:1.

Поддержка родных болельщиков обеспечит «Реймс» преимуществом. Однако это не повод списывать «Метц» со счетов. В Лиге 2 нет команды, которая в гостях выступала бы лучше, чем подопечные Стефана Ле Миньяна. Они проиграли только 4 из 17 выездных матчей второго по силе дивизиона страны.

Судя по всему, нас ждёт захватывающая встреча, в которой будет непросто выявить фаворита. Такого не предвидится даже в Российской Премьер-Лиге, где исход в парах плюс-минус предсказуем. История очных матчей говорит о том, что «Метц» для «Реймса» является далеко не самым удобным соперником. Только 1 из 10 последних у «Реймса» получилось выиграть.

В то же время в 6 из 10 очных встреч были голы с обеих сторон. Заключить пари на то, что в этот раз получится идентичный сценарий, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Матч наверняка станет проходить на равных скоростях и будет насыщен событиями. Как минимум по одному голу соперники должны соорудить.

Ставка: обе забьют за 1.87.