Квадруплу быть! Чего ждать от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»

31 мая состоится финал главного еврокубка — Лиги чемпионов. В нём сыграют французский «ПСЖ» и итальянский «Челси». Встреча пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и начнётся в 22:00 мск. Главный арбитр — Иштван Ковач из Венгрии.

Букмекеры считают фаворитом французский клуб. На победу «ПСЖ» в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2.25. Шансы итальянцев оценили котировкой 3.60, а ничья по итогам 90 минут матча идёт за 3.50.

Поставить на успех парижан с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно за 1.65, а на то, что трофей над головой поднимут игроки «Интера», предлагают коэффициент 2.40.

Аналитики не уверены в том, что игра будет результативной. На ТБ 2.5 гола можно поставить за 1.94, а обратный исход идёт за 1.96. На то, что обе команды забьют, доступно пари с коэффициентом 1.71.

Прямую трансляцию финала «ПСЖ» — «Интер» можно будет посмотреть на «ОККО».

Прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер» (31.05.2025)

Наверное, перед стартом сезона никто не мог предсказать именно такую пару финалистов. Если в парижан ещё можно было поверить, то в «Интер» — вряд ли. Но и те, и другие совершенно заслуженно дошли до решающего этапа. Осталось выяснить, кто станет чемпионом.

«ПСЖ» потрясающе переформатировался. Уже взяты три трофея, причём не напрягаясь. Лига 1, Кубок и Суперкубок. Из набора звёздных игроков парижане стали командой-звездой. И отрадно, что её частью стал Матвей Сафонов. Пусть и не игроком стартового состава.

Луис Энрике сколотил настоящую атакующую машину. Никакого ватоката, они создают много и забивают тоже много. В обороне проблемы порой случаются. Но главное — этот «ПСЖ» очень уверен в себе. Огромный плюс в том, что команда спокойно готовилась к этому финалу. В Лиге 1 всё было решено задолго до финиша, Кубок Франции много сил не отнял: на то, чтобы обеспечить себе солидный задел, у игроков «ПСЖ» ушло полчаса. Так что у команды было более чем достаточно времени на подготовку.

А вот у «Интера» дела не так хороши. Всё дело в том, что «нерадзурри» в этом сезоне упустили все трофеи. Уступили в Суперкубке Италии заклятым врагам из «Милана», в Серии А долго лидировали, боролись за чемпионство с «Наполи», однако в конце концов сказалась свежесть команды Антонио Конте. Неаполитанцы не участвовали в еврокубках и в нужный момент свои матчи выиграли, «Интер» же немного задохнулся в игре на два фронта.

Но нельзя не отметить характер команды Симоне Индзаги. Встречи с «Барселоной» войдут в золотую коллекцию Лиги чемпионов! Наверное, итальянцы были послабее по уровню футболистов, но на зубах вырвали победу и завоевали место в финале.

Однако без трофея финал — ничто. А выиграть его — та ещё задачка. Понятно, что «ПСЖ» заберёт мяч и будет атаковать, а «Интер» постарается действовать на контратаках. И тех, и других такой сценарий вполне устроит. Всё-таки склоняемся к победе парижан. Слишком хороши они в этом сезоне, да и подготовка у них была куда более спокойной. Да, в играх с «Барселоной» миланцы показывали свой потенциал, но в обоих матчах упускали серьёзное преимущество. А в плане обороны парижане, пожалуй, будут даже покруче каталонцев.

Что касается результативности, то здесь вряд ли мы увидим голевое пиршество. Да, конечно, «Интер» и «Барса» выдали феерию в полуфинале, однако тот же «ПСЖ» во встречах с «Ливерпулем» играл очень строго. Предлагаем рискованную, но очень высокую в плане коэффициента ставку. Победа «ПСЖ» и ТМ 3.5 гола за 3.00. Можно взять и ТМ 2.5, там котировка вообще 5.00, однако стоит подстраховаться. Всё-таки, если случится быстрый гол, не исключён, например, и счёт 2:1. А то, что парижане свои один-два гола забьют, сомнений нет, слишком хороша их атака. «Интер» же в последний месяц пропускал достаточно много. Так что по всему квадруплу быть!

Ставка: победа «ПСЖ» и ТМ 3.5 гола за 3.00.