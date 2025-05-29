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Даллас — Эдмонтон, прогноз на пятый матч Кубка Стэнли 30 мая 2025, смотреть бесплатно, трансляция, ставки и коэффициенты на спорт

«Реймс» — «Метц» в стыках и пятый матч «Даллас» — «Эдмонтон»: экспресс на спорт
Алексей Анисимов Михаил Коробов
,
Экспресс на спорт 29 мая 2025 года
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Коротаем будни перед финалом Лиги чемпионов.

Сегодня, 29 мая, во Франции состоится ответный стыковой матч между «Реймсом» и «Метцем» за право сыграть в следующем сезоне в Лиге 1. Кроме того, в ночь на 30 мая пройдёт пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли «Даллас» — «Эдмонтон». Экспресс на «Чемпионате» объединяет оба события.

Прогноз на матч «Реймс» — «Метц»

Франция — Переходные матчи . Финал. 2-й матч
29 мая 2025, четверг. 21:30 МСК
Реймс
Реймс
Не начался
Метц
Метц
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что «Реймс» вообще забыл в стыковых матчах? По итогам прошлого сезона команда финишировала неподалёку от еврокубковой зоны. Каким образом крепкий середняк, исправно доставляющий проблемы лидерам, скатился до такой жизни? Причины: смена тренера и упор на Кубок Франции, который был проигран.

Первая игра завершилась со счётом 1:1. Судя по всему, нас ждёт захватывающая ответная встреча, в которой будет непросто выявить фаворита. Такого не предвидится даже в Российской Премьер-Лиге, где исход в парах плюс-минус предсказуем. История очных матчей говорит о том, что «Метц» для «Реймса» является далеко не самым удобным соперником. Только в 1 из 10 последних «Реймсу» получилось выиграть.

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В то же время в 6 из 10 очных встреч были голы с обеих сторон. Заключить пари на то, что в этот раз получится идентичный сценарий, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Матч наверняка станет проходить на равных скоростях и будет насыщен событиями. Как минимум по одному голу соперники должны соорудить.

Прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон»

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эдмонтон Ойлерз» в одном шаге от второго подряд выхода в финал Кубка Стэнли после трёх уверенных по счёту побед подряд. Нетрудно догадаться, что атака у клуба очень грозная. Однако успеха не было бы в том числе без подвигов защитников и голкипера. Стюарт Скиннер проводит шикарную серию. Пропустив пять шайб в первом матче со «Старз», в следующих трёх он лишь дважды слышал сирену у своих ворот.

Нынешнее состояние «Эдмонтона» позволяет рассчитывать на скорый выход в финал Кубка Стэнли. Особенно в сумме с тем, что «Даллас» сбавил обороты. Американский клуб должен почувствовать прилив энергии после возвращения домой. Трибуны обязательно сыграют свою роль. Однако на спасение серии надежды уже не осталось.

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В последних двух встречах «Ойлерз» показывают очень внимательную игру. У нападающих «Старз» мало что получается. А то, что получается, нивелирует Скиннер. При таких раскладах логично ждать победу канадского клуба и выход в финал Кубка Стэнли. Правда, за счёт поддержки болельщиков американская команда вполне может рассчитывать на более содержательную игру в атаке.

Экспресс на спорт 29 мая 2025 года

  • Ставка 1: обе забьют в матче «Реймс» — «Метц» за 1.87.
  • Ставка 2: «Эдмонтон» не проиграет «Далласу» в основное время + тотал больше 4.5 шайбы за 2.25.

Общий коэффициент: 1.87 х 2.25 = 4.20.

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