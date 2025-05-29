Роналду обзавидуется! Бензема и «Аль-Иттихад» возьмут второй трофей в сезоне

30 мая состоится финал Кубка Короля, в котором померяются силами чемпион Саудовской Аравии и команда-сенсация сезона — «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия» соответственно. Встреча пройдёт в городе Джидда. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Короля Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» — «Аль-Кадисия» 30 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аль-Иттихада» предлагается с коэффициентом 2.45, что составляет примерно 40% вероятности. Победа «Аль-Кадисии» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 2.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Кадисия» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на финал Кубка Короля Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» — «Аль-Кадисия» (30.05.2025)

«Аль-Иттихад» вернул себе звание чемпиона Саудовской Аравии. Ушёл во внушительный отрыв от финишировавшего на втором месте «Аль-Хиляля». На целых восемь очков! Проиграл только 3 из 34 матчей Про-Лиги. Безоговорочно доминировал, в общем.

Останавливаться на достигнутом не в духе Карима Бензема. Бывший нападающий мадридского «Реала» проводит отличный сезон. В 29 встречах чемпионата Саудовской Аравии он записал на свой счёт 21 гол и девять результативных передач. Плюс два мяча забил в трёх матчах Кубка Короля.

У «Аль-Иттихада» прекрасные шансы завершить сезон с двумя трофеями. Команда выиграла семь из восьми последних встреч Про-Лиги. Даже когда турнирной мотивации уже не было, чемпион продолжал демонстрировать великолепно организованный футбол и побеждать. Вопросов к футболистам нет.

Для «Аль-Кадисии» сезон тоже сложился весьма удачно. Команда стала одной из главных сенсаций. Далеко не каждый способен занять четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии и выйти в финал Кубка Короля через год после повышения из второго по значимости дивизиона страны.

«Аль-Кадисия» даже могла оставить вне призёров «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Однако из-за поражения во встрече заключительного тура первенства от «Аль-Хиляля» (0:2) она опустилась на четвёртое место в турнирной таблице Про-Лиги. Хотя у соперника к тому моменту уже отсутствовала турнирная мотивация. Он ни при каком раскладе не опустился бы ниже третьего места.

Сказалась разница в классе. Она же, вероятнее всего, сыграет ключевую роль и в предстоящем матче. У «Аль-Иттихада» лучше подбор игроков и качество командного футбола. Кроме того, больше опыта. Бензема и Ко – явные фавориты. «Аль-Кадисия», конечно, впечатлила, но отобрать трофей у такого соперника будет сложно.

Ставка: победа «Аль-Иттихада» в матче с «Аль-Кадисией» за 2.45.