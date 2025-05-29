Последнее издевательство над Моуринью. «Галатасарай» завершит сезон победой в дерби

30 мая в матче 38-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» примет «Истанбул Башакшехир». Дерби пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в городе Стамбул, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Суперлиги «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир» 30 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 1.47, что составляет приблизительно 68% вероятности. Победа «Истанбул Башакшехир» оценивается коэффициентом 6.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Прогноз на матч 38-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир» (30.05.2025)

Тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью возмутило поведение досрочно ставшего чемпионом Турции «Галатасарая». Знаменитого португальца вывело из себя то, что во встрече 36-го тура Суперлиги с «Кайсериспором» (3:0) при счёте 2:0 исполнять 11-метровый удар отправился голкипер.

С одной стороны, прекрасно понятно, почему Моуринью возмущён. С другой – если такая возможность у «Галатасарая» появилась, почему он не может ей воспользоваться? На протяжении всего сезона клуб безоговорочно владел превосходством в матчах первенства.

«Галатасарай» потерпел всего-навсего одно поражение в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги, а также пять раз сыграл вничью. Ко встрече с «Истанбул Башакшехир» подопечные Окана Бурука подходят с семиматчевой победной серией в чемпионате.

«Галатасарай» набрал практически в два раза больше очков в лиге, чем «Истанбул Башакшехир» (92 против 54). Команда Чагдаша Атана проиграла 13 из 35 матчей первенства. В результате заканчивает сезон за пределами зоны попадания в еврокубки. Шансов больше нет.

А ведь если бы «Башакшехир» не потерпел поражение во встрече предыдущего тура Суперлиги от замыкающего турнирную таблицу «Адана Демирспор» со счётом 2:3, то подходил бы к матчу заключительного тура первенства с надеждой на участие в следующем розыгрыше еврокубков. Трагичная и деморализующая история.

В дерби подопечные Атана выступят с иным настроем, однако вряд ли результат будет другим. «Галатасарай» на голову сильнее. Берём П1 + ТБ 2.5 мяча за 1.81. Вратарь в этот раз может и не забьёт, но вот у Виктора Осимхена или Альваро Мораты есть отличные шансы. Нападение у чемпиона очень мощное. Результативность превосходная.

Ставка: победа «Галатасарая» в матче с «Истанбул Башакшехир» + тотал больше 2.5 мяча за 1.81.