Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Галатасарай — Истанбул Башакшехир, прогноз на матч Суперлиги Турции 30 мая 2025, смотреть онлайн, ставки и коэффициенты на футбол

Последнее издевательство над Моуринью. «Галатасарай» завершит сезон победой в дерби
Михаил Коробов
«Галатасарай» — «Истанбул ББ»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
«Истанбул Башакшехир» не так хорош, чтобы обыграть чемпиона.

30 мая в матче 38-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» примет «Истанбул Башакшехир». Дерби пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в городе Стамбул, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Суперлиги «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир» 30 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 1.47, что составляет приблизительно 68% вероятности. Победа «Истанбул Башакшехир» оценивается коэффициентом 6.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Прогноз на матч 38-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир» (30.05.2025)

Турция — Суперлига . 38-й тур
30 мая 2025, пятница. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Не начался
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью возмутило поведение досрочно ставшего чемпионом Турции «Галатасарая». Знаменитого португальца вывело из себя то, что во встрече 36-го тура Суперлиги с «Кайсериспором» (3:0) при счёте 2:0 исполнять 11-метровый удар отправился голкипер.

Материалы по теме
Отбор ЧМ-2026: Левандовски пойдёт в финальный раунд другим путём
Отбор ЧМ-2026: Левандовски пойдёт в финальный раунд другим путём

С одной стороны, прекрасно понятно, почему Моуринью возмущён. С другой – если такая возможность у «Галатасарая» появилась, почему он не может ей воспользоваться? На протяжении всего сезона клуб безоговорочно владел превосходством в матчах первенства.

«Галатасарай» потерпел всего-навсего одно поражение в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги, а также пять раз сыграл вничью. Ко встрече с «Истанбул Башакшехир» подопечные Окана Бурука подходят с семиматчевой победной серией в чемпионате.

«Галатасарай» набрал практически в два раза больше очков в лиге, чем «Истанбул Башакшехир» (92 против 54). Команда Чагдаша Атана проиграла 13 из 35 матчей первенства. В результате заканчивает сезон за пределами зоны попадания в еврокубки. Шансов больше нет.

А ведь если бы «Башакшехир» не потерпел поражение во встрече предыдущего тура Суперлиги от замыкающего турнирную таблицу «Адана Демирспор» со счётом 2:3, то подходил бы к матчу заключительного тура первенства с надеждой на участие в следующем розыгрыше еврокубков. Трагичная и деморализующая история.

Материалы по теме
Сантуш научит азербайджанцев вредить Украине и Франции: отбор на ЧМ-2026
Сантуш научит азербайджанцев вредить Украине и Франции: отбор на ЧМ-2026

В дерби подопечные Атана выступят с иным настроем, однако вряд ли результат будет другим. «Галатасарай» на голову сильнее. Берём П1 + ТБ 2.5 мяча за 1.81. Вратарь в этот раз может и не забьёт, но вот у Виктора Осимхена или Альваро Мораты есть отличные шансы. Нападение у чемпиона очень мощное. Результативность превосходная.

Ставка: победа «Галатасарая» в матче с «Истанбул Башакшехир» + тотал больше 2.5 мяча за 1.81.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android