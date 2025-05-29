«Антальяспор» — «Трабзонспор». Игрок ЦСКА огорчит футболистов сборной Украины

Все в ожидании финала Лиги чемпионов, который состоится уже в эту субботу. Чем же заняться в пятницу? Обратить внимание на турецкую Суперлигу. 30 мая на стадионе «Корендон Эйрлайнс Парк» в городе Анталья пройдёт матч 38-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» — «Трабзонспор». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Суперлиги Турции «Антальяспор» — «Трабзонспор» 30 мая 2025 года

Букмекеры не могут выделить явного фаворита среди соперников. Сделать ставку на победу «Антальяспора» предлагается с коэффициентом 2.85, что приблизительно составляет 35% вероятности. Победа «Трабзонспора» оценивается в 2.35 — чуть больше 40% вероятности. Ничейный исход в линии можно найти за 3.70.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.52, что можно представить как 65% вероятности.

Прогноз на матч 38-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» — «Трабзонспор» (30.05.2025)

Сезон в чемпионате Турции подошёл к концу, на этой неделе проводят встречи заключительного тура. Золотые медали в очередной раз забрал «Галатасарай», а потому теперь дразнит «Фенербахче» и Жозе Моуринью. Португалец знатно нервничает. Еврокубковые путёвки фактически разобраны, а имена заслуживших понижение в классе тоже уже известны. Интриг почти не осталось.

В данном списке нет ни «Антальяспора», ни «Трабзонспора». По собственным меркам, оба клуба провели средний сезон. «Антальяспор» перед 38-м туром остановился недалеко от зоны вылета, но уже точно сохранит прописку на следующий год. «Трабзонспор», в свою очередь, не сумел побороться за еврокубки. Отставание от квалификационного места Лиги конференций — с десяток очков.

Вместе с тем стоит сказать, что сезон в чемпионате Турции получится довольно конкурентный. Между «Антальяспором» и «Трабзонспором» на данным момент в турнирной таблице порядка пяти-шести команд, но разница — всего четыре очка. Если бы розыгрыш продолжался, несколько побед подряд с любой стороны могли бы запросто поменять ситуацию.

Вот только с победами на финише у оппонентов так себе. «Антальяспор» в шести последних турах одержал всего одну, а «Трабзонспор» — две. И всё идёт к тому, что больше побед в этом сезоне никому из них не увидеть. Дополнительной мотивации уже нет, бороться не за что. Стабильной формы тоже не наблюдается. Гости, вероятно, могли бы задавить авторитетом и классом, но они плохи на выезде.

«Трабзонспор» провёл 17 выездных матчей в уходящем сезоне турецкой Суперлиги. За это время одержал всего лишь две победы при 16 забитых и 23 пропущенных мячах. «Антальяспор», напротив, очень хорош дома. Сыграл 17 домашних матчей, где потерпел лишь три поражения. При таких раскладах очень логично ждать ничейный исход в предстоящей встрече. Хозяева как минимум не должны проиграть.

Не исключено, что какой-нибудь небольшой подвиг совершит Адольфо Гайч. Находящийся в аренде игрок московского ЦСКА в прошлом матче отметился голом, выйдя на замену. И это не первое его подобное достижение. У «Трабзонспора» есть футболисты сборной Украины — Даниил Сикан и Александр Зубков, а также опытный Эдин Вишча. Однако они давненько не радовали.

Ставка: ничья за 3.70.