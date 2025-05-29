«Ростов» без Карпина против безупречного ЦСКА. Как пройдёт матч за Кубок России?

Клубный сезон-2024/2025 подходит к концу. Золотые медали Российской Премьер-Лиги заслуженно забрали футболисты «Краснодара», а сейчас между аутсайдерами и участниками Первой лиги гремят стыковые матчи за право сыграть в РПЛ. Осталось разыграть ещё один ценный трофей — Кубок России.

В Суперфинал Кубка России вышли «Ростов» и московский ЦСКА. Матч состоится в воскресенье, 1 июня. Он пройдёт на нейтральном поле стадиона «Лужники» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск, главным арбитром назначен Кирилл Левников.

ЦСКА расцвёл весной, а «Ростову» не хватит Карпина

Букмекеры и эксперты уже начинают давать свои прогнозы на исход противостояния. Они считают, что небольшое преимущество есть у ЦСКА. Если столичный клуб выиграет Кубок России любым способом, сыграет коэффициент 1.63. Приблизительно это чуть больше 60% вероятности. Победа «Ростова» оценивается в 2.36 — шансы уже ниже.

Понять позицию аналитиков можно. Во-первых, у армейцев есть свежий опыт победы в финале Кубка России. С Владимиром Федотовым они выиграли трофей в сезоне-2022/2023. Многие футболисты из того состава выступают и теперь. Во-вторых, при Марко Николиче армейцы провели отличную весну. В 17 матчах с 1 марта во всех турнирах у них только одно поражение при 11 победах.

Ростовчанам же может не хватить наставника-мотиватора. Валерий Карпин оставил своих подопечных Джонатану Альбе и сосредоточился на работе в сборной. Под руководством испанского специалиста команда совершила несколько мини-подвигов, наподобие победы над «Спартаком» в финале Пути регионов. Однако в целом она нестабильна — в 12 весенних турах РПЛ лишь три победы.

Раньше было лучше

Времена, когда зарубы между «Ростовом» и ЦСКА получались результативными, остались в прошлом. В последнее время очные встречи не радуют обилием забитых мячей. Эксперты считают, что не стоит ждать много голов и в предстоящем Суперфинале Кубка России. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.16.

У этого предположения есть свои основания. Ростовская команда нестабильна и не имеет в составе звёздных исполнителей. В последних двух матчах с её участием больше двух голов увидеть не удавалось. Москвичи, в свою очередь, при Николиче в принципе играют достаточно прагматично. В том плане, что настроены на результат, хороши в обороне и забивают не более достаточного для успеха количества мячей.

Гуарирапа и Койта вовремя освоились, Кучаев точит зуб

Самым вероятным претендентом на забитый мяч в предстоящем Суперфинале Кубка России является Тамерлан Мусаев. Причём не только в составе ЦСКА, но и среди всех футболистов. Коэффициент на гол российского нападающего составляет 2.85, что приблизительно можно перевести в 35% вероятности. На его счету семь точных ударов в РПЛ и три — в кубковых встречах.

Однако отдельное внимание стоит уделить связке Гуарирапа — Койта. Весной эти футболисты группы атаки так разыгрались, что принесли армейцам немало очков. Сауль, например, отличился пять раз за 10 неполных матчей в чемпионате России, а Секу на том же отрезке оформил 3+1. Поставить на гол первого можно за 3.00, а на гол второго — за 3.40.

В составе ростовчан результативных действий букмекеры ждут от Николая Комличенко и Егора Голенкова. Коэффициенты на их точных удары в финале находятся в пределах 3.60 и 4.00 соответственно. Также нельзя исключать яркую игру от Константина Кучаева. Полузащитник раньше выступал за красно-синих, но не пригодился. Наверняка будет особо мотивирован.

Чего ждать от Суперфинала Кубка России «Ростов» — ЦСКА

Если привести к общему знаменателю все допущения букмекеров и экспертов, финальный матч Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА должен получиться эмоциональным и насыщенным событиями, но местами однобоким. Армейцы могут внимательнее сыграть в обороне и лучше реализовать свои шансы в атаке.

К слову, наиболее вероятными, по мнению аналитиков, являются счета 1:1 и 1:0 в пользу армейцев. А одними из главных героев встречи станут не только нападающие, но и главные тренеры. И здесь на первый план может выйти опыт Марко Николича, который в сезоне-2020/2021 брал с «Локомотивом» и бронзовые медали, и кубок. В любом случае это стоит увидеть.